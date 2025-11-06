Baja más de un 50% el precio de este gama alta con el que no te preocuparás por la batería: aguanta hasta 3 días

Uno de los problemas más comunes en muchos móviles es que no aguantan tanto como nos gustaría, pues cuando empezamos a darles un uso exigente, ya sea jugando, usando aplicaciones como Google Maps o haciendo muchas fotos cuando estamos de viaje, la batería baja demasiado rápido. Esto jamás te sucederá con este realme GT 7T, un móvil que también se caracteriza por ofrecer un alto rendimiento. Sin pasar por alto que ahora puedes encontrarlomás barato que nunca.

A pesar de salir a la venta este mismo año por un precio recomendado de 649,99 euros, ahora puedes conseguir esta maravillosa creación de realme por tan solo unos 308,84 euros en AliExpress, lo que equivale a un ahorro total de 341 menos. Para dejarlo tan barato, no basta con aprovechar el gran descuento que tiene, sino que también tendrás que aplicar el cupón 'ESCD20' durante el proceso de compra. Y como alternativa de compra, en Amazon se está vendiendo por unos 399 euros.

Compra el realme GT 7T a precio de reacondicionado por tiempo muy limitado

El realme GT 7T es uno de los gama alta económicos que más nos ha sorprendido este año por su rendimiento, pero sobre todo por su autonomía. Es un móvil que una vez lo tenemos cargado al completo, no tendremos que preocuparnos nunca por la batería hasta que pasen un par de día, ya que, sin necesidad de comprometer demasiado el grosor el dispositivo, dispone de una espectacular batería de 7.000 mAh que aguanta hasta 3 días de uso moderado, además de admitir una carga ultrarrápida de 120 W para obtener el máximo porcentaje de la batería en un abrir y cerrar de ojos.

Algo por lo que también se caracteriza la marca es por ofrecer diseños tan elegantes como llamativos y aquí, dependiendo del color en el que lo escojamos, nos encontramos con una trasera de grafeno o cuero vegano. Por lo demás, apuesta por un módulo de cámara rectangular y una certificación IP69. Pero a nivel visual lo que marca la diferencia es su pantalla, pues monta un panel AMOLED de 6,8 pulgadas que nos brinda una resolución 1,5K, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 1.800 nits para hacerla sentir muy completa.

Donde tampoco tiene que envidiar demasiado a sus hermanos mayores es en términos de rendimiento. Es un que sabes que no te va a fallar. Y esto se debe a que el director de orquesta es un procesador MediaTek Dimensity 8400-MAX con potencia más que de sobra para cualquier uso típico, incluyendo apps o juegos exigentes, el cual se complementa de una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB.

Asimismo, es importante mencionar que es compatible con Gemini Nano para sacarle partido a diferentes funciones de IA como con el resto de terminales actuales y funciona bajo una capa de personalización realme UI 6.0 basada en Android 15, aunque en los próximos días podremos actualizarlo a una nueva versión para disfrutar de Android 16.

Para completar una buena experiencia de uso, este realme GT 7T tiene un apartado de fotografía que, sin ser tan brillante como el del resto de modelos, es más que suficiente para la mayoría de ocasiones. Cuenta con una doble cámara trasera formada por un sensor principal de 50 MP que es el que mejores resultados da y un ultra gran angular de 8 MP cumple sin destacar demasiado, ambos siendo capaces de grabar vídeo en 4K (pero con una estabilización mejorable), al igual que su cámara frontal de 32 MP, que para hacer selfies está bastante bien.

