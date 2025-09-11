Más allá de Amazon y Google: Xiaomi también tiene un TV Box que ahora puedes conseguir más barato

Solo hay que echar un vistazo al mercado de los TV Box para ver que está saturado. No obstante, hay modelos de ciertas marcas que destacan sobre el resto, pero hoy nos centraremos en el Xiaomi TV Box S (3rd Gen), que se posiciona como una de las mejores opciones que hay ahora mismo. Si tu Smart TV se queda corta a nivel de aplicaciones, este dispositivo es justo lo que necesitas si quieres disfrutar de cualquier plataforma de streaming.

Si bien el Xiaomi TV Box S (3rd Gen) está disponible por 74,99 euros en la web de Xiaomi, actualmente puede encontrarse por solo 54,60 euros en Amazon y por 59,99 euros en PcComponentes, así que es un buen momento para comprarlo. Si tienes dudas y no sabes qué hacer, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para ver que la mayoría lo recomiendan, de ahí que tenga una puntuación de 4,6 sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 3.000 unidades.

Un dispositivo pequeño con Google TV a un precio increíble

Este dispositivo de Xiaomi cuenta con un puerto HDMI Xiaomi

Este TV Box no busca reinventar la rueda, pero sí perfeccionarla. Para empezar, lleva Google TV, que destaca por tener una interfaz muy intutiva, lo que permite acceder fácilmente a aplicaciones como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y muchas más. Además, al soportar 4K UHD, Dolby Vision y sonido Dolby Audio garantiza una calidad de imagen y audio que está a la altura del Fire TV Stick 4K de Amazon y Google Streamer 4K, todo esto en un diseño compacto para que puedas ponerlo donde quieras.

Lo que realmente hace que merezca la pena es su equilibrio entre rendimiento y precio. Al contar con un procesador de 4 núcleos, el Xiaomi TV Box S (3rd Gen) responde con rapidez, sin el molesto lag o tiempo de respuesta que suelen tener a otros dispositivos similares. Por otro lado, su mando a distancia con control tiene un botón dedicado al Asistente de Google para que puedas buscar tu contenido favorito con tu voz.

En definitiva, si estás buscando una forma sencilla y barata de mejorar las prestaciones de tu televisor, el Xiaomi TV Box S (3rd Gen) es un acierto. No lo dudes más y aprovecha que está en oferta para hacerte con él por menos del precio recomendado, no te decepcionará. Por cierto, lo puedes usar para mucho más que ver series y peliculas en streaming.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.