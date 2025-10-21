No es muy conocido, pero este Motorola es una excelente opción, sobre todo ahora que está en oferta

En más de una ocasión hemos recomendado el motorola moto g15 por tener una buena relación calidad-precio dentro de la gama baja. Pues bien, puede ser tuyo por algo menos del precio recomendado ya que tiene un 25 % de descuento. Ahora bien, de nada vale que sea barato si luego a nivel de características no está a la altura. Por suerte, este no es el caso.

No está de más mencionar que este móvil tiene un precio recomendado de 199 euros en su versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que ya lo hace bastante asequible. No obstante, actualmente puede encontrarse por solo 149 euros en Amazon y MediaMarkt. ¿Y qué opinan los usuarios del motorola moto g15? Si echas un vistazo a las reseñas verás que la mayoría son positivas y hablan muy bien de él. De hecho, tiene una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 100 unidades.

Un móvil elegante y resistente con altavoces estéreo

Al contrario que otros móviles, este permite ampliar la capacidad de almacenamiento mediante una tarjeta microSD, lo que significa que no tendrás problemas de espacio. Así que, da igual si eres de los que instalan muchas apps y guardan muchas fotos. Por lo tanto, si los 256 GB de capacidad se te quedan cortos en algún momento, podrás ampliarlos fácilmente.

Donde tampoco decepciona es en la pantalla, aunque no sea AMOLED. En su lugar encontramos un panel IPS de 6,72 pulgadas con resolución Full HD+, que es perfecta para ver vídeos y páginas web. Un aspecto importante en cualquier smartphone es el procesador, y aquí encontramos el MediaTek Helio G81 Extreme, que ofrece un buen desempeño en las tareas más habituales, como enviar mensajes por WhatsApp o Telegram. En este sentido tiene potencia de sobra para mover el sistema operativo y cualquier aplicación.

En el apartado fotográfico, Motorola ha apostado por un sistema de dos cámaras traseras (50 + 5 megapíxeles). Aquí podríamos decir que cumple, siempre y cuando las condiciones de luz sean buenas. La cámara frontal de 8 megapíxeles es más que suficiente para videollamadas y selfies, con resultados más que aceptables. Todo esto se complementa con una batería de 5.200 mAh y Android 15.

Si tiene tienes un presupuesto muy ajustado y quieres ir a lo seguro, este móvil es un acierto. Por menos de 150 euros te llevas un dispositivo que ofrece una buena experiencia de uso. Eso si, por su procesador, no esperes que mueva de forma fluida los juegos más exigentes, hay que tener en cuenta sus limitaciones, a fin de cuentas es un smartphone de gama baja.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.