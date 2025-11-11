No necesitas licencia para usar este dron DJI de tamaño mini que graba en 4K y está más barato que nunca

Si nunca has usado un dron y estás pensando en hacerte con uno, no tengo dudas de que el DJI Neo es la mejor opción, puesto que se trata de un modelo completísimo para tener una primera toma de contacto. Además, si te das prisa, ahora puedes comprarlo a precio mínimo histórico.

Este dron de la marca DJI tiene un precio recomendado de 199 euros que ya de por sí lo hace muy accesible, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tienen este tipo de dispositivos. Igualmente, ahora podemos aprovechar para conseguirlo por apenas unos 143,93 euros en AliExpress. Eso sí, para dejarlo a este precio, tendrás que aplicar el cupón 'ESAE20' durante el proceso de compra.

Este es uno de los muchos chollos que puedes encontrar durante la promo del 11 del 11, una campaña que no solo estará disponible durante el día de hoy, sino que se extenderá hasta el próximo 19 de noviembre. Eso sí, te recomiendo darte prisa para hacerte con cualquier ganga, porque los cupones de descuento son de uso limitado.

Compra el dron DJI Neo por poco más de 100 euros con descuento y cupón

DJI Neo DJI

De todos los drones que hay en el mercado, el DJI Neo es la mejor opción para principiantes que buscan un dron barato. Son varios los motivos, pero el más importante de todos es que no necesitamos tener una licencia para usarlo, ya que, al pesar apenas unos 135 gramos, pertenece a la clase C0.

Por otro lado, merece la pena mencionar que está muy bien construido y tiene un diseño tan compacto que cabe en la palma de nuestra mano, desde donde lo podemos hacer despegar sin correr ningún riesgo al venir con las hélices protegidas, algo que también evita posibles daños en el caso de chocarlo.

Pero vayamos a lo importante. Este pequeñín nos garantiza unos resultados espectaculares al incorporar un sensor de 1/2 pulgadas con apertura f/2.8, el cual nos permite grabar vídeos con una resolución máxima 4K a 30 fps, tanto en formato horizontal como en vertical (que es el mejor para redes sociales), aunque en este último caso está limitado a 1080p 60 fps. Sin olvidarnos de que es posible hacer fotografías de 12 MP inmortalizar esos paisajes únicos desde el aire. La única pega es que por la noche no se defiende tan bien como otros modelos superiores de la marca.

Y es que, a pesar de ser el modelo más económico de todos, dispone de un estabilizador mecánico de un eje que reduce notablemente las vibraciones que pueden producirse al hacer giros o rachas de viento altas. De hecho, cuenta con una resistencia al viento de nivel 4 para darnos ese extra de seguridad.

Otras características a resaltar de este modelo son que se pilota directamente desde el smartphone mediante la app DJI Fly, incluye varios modos de vuelo inteligente y su batería de 1.435 mAh llega a brindarnos hasta 18 minutos de vuelo. En resumidas cuentas, es un dron ligero, seguro y muy completo que nos demuestra que no hace falta gastar en exceso para conseguir resultados de calidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.