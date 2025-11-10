Amazon tira el precio del nuevo Samsung Galaxy S25 FE con 512 GB, pero por tiempo limitado

El último granito de arena que ha aportado Samsung para seguir agrandando su gama alta ha sido un teléfono que si por algo destaca es por su equilibrio. Hablo del Sasmsung Galaxy S25 FE un teléfono que mantiene algunas características de los modelos más premium, pero con pequeños recortes que lo hacen más accesible, y más si aprovechas descuentos como el que tiene ahora, ya que está rebajado a precio de reacondicionado.

Este teléfono de Samsung salió a la venta el pasado mes de septiembre por un precio recomendado de 939 euros en su versión con mejor configuración, pero tan solo hemos tenido que esperar unas pocas semanas para verlo rebajado a precio mínimo histórico. Porque sí, ahora tiene un descuento de 190 euros que nos permite adquirirlo por unos ajustados 749 euros en Amazon, al igual que en la tienda oficial de la marca, donde también está disponible con la misma oferta.

Compra el nuevo Samsung Galaxy S25 FE a precio mínimo histórico

El Samsung Galaxy S25 FE es un novedoso teléfono que ha llegado para hacer el cierre perfecto de la familia Galaxy S25, ya que se trata de ese terminal que separa el paso de la gama media a la gama alta de la marca y destaca por su buen equilibrio. De hecho, este lanzamiento es la respuesta perfecta a Apple, pues lo podríamos comparar en cierto modo con el iPhone 16e que salió en los primeros meses del año.

Este modelo cuenta con un diseño tan premium como el resto al apostar por un marco de aluminio y una trasera de cristal, además de que, gracias tanto a su grosor de 7,4 mm como a su peso de 190 gramos, se siente muy ligero en las manos. Y algo similar podemos decir del apartado visual, donde nos encontramos una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas que nos brinda una resolución Full HD+ (2.340 x 1.080 px), una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, un brillo máximo de 1.900 nits y una protección Gorilla Glass Victus+ (la misma que utiliza su trasera).

Como era de esperar, a nivel de hardware hay diferencias con respecto a la generación anterior, puesto que en su interior monta un procesador Exynos 2400 de cosecha propia. Aunque el cambio no sea notable, funciona bien y para la gran mayoría de usuarios es más que suficiente. Es cierto que hay terminales de la competencia que están por encima, pero teniendo en cuenta que ahora está rebajado, este merece más la pena, y más aún cuando el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 8 GB y, sobre todo, un almacenamiento de 512 GB que no es fácil de llenar.

Tampoco podemos olvidarnos de que está preparado para sacarle partido a una gran variedad de funciones de inteligencia artificial al ser compatible con Galaxy AI y funciona bajo la nueva capa de personalización One UI 8 basada en Android 16, una capa pulida, fluida y muy completa. Mientras que si hablamos de su autonomía, da un paso al frente al incorporar una batería de 4.900 mAh que a guanta más de un día de uso moderado y admite una carga rápida de 45 W al igual que el Galaxy S25 Ultra.

En cuanto al apartado fotográfico, se mantiene casi intacto al montar una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP para obtener buenos resultados en todo tipo de situaciones, pero ahora con un mejor procesamiento de imágenes. Y donde si cambia es en la parte delantera, donde la protagonista es una cámara frontal de 12 MP sobresaliente. En definitiva, si lo encuentras rebajado como ahora, es un móvil que cumplirá tus expectativas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.