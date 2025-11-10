El reloj inteligente de Garmin con batería infinita, GPS y un diseño ultrarresistente toca fondo

El punto más débil de los smartwatches más populares en el mercado suele estar en la autonomía, y en ese terreno la marca que más sobresale es Garmin, pues nos ofrece relojes muy interesantes que tienen una batería 'infinita' como, por ejemplo, este Garmin Instinct 2X Solar, un modelo todoterreno que ahora está rebajado a lo grande.

A pesar de tener un precio recomendado de 449,99 euros, de vez en cuando vemos con rebaja este reloj inteligente de la marca Garmin. Eso sí, rara vez lo hemos visto tan barato como ahora, pues tiene un descuento de 181 euros que lo deja por tan solo unos 268,99 euros en Amazon. Y ya te adelanto que no está más barato en ningún otro sitio.

Compra el reloj inteligente Garmin Instinct 2X Solar ideal para aventureros al mejor precio

Garmin Instinct 2X Solar Garmin

El Garmin Instinct 2X Solar es un reloj inteligente ideal para los más aventureros. Cuenta con un diseño ultrarresistente para aguantarnos el ritmo, pues tanto el bisel como la carcasa están construidos conpolímero reforzado con fibra. A esto debemos añadirle que tiene un gran tamaño al venir con una robusta caja de 50 mm, una correa de silicona para ajustarlo cómodamente a nuestra muñeca, una linterna LED para alumbrar lo que queramos sin tener que sacar el móvil del bolsillo y una resistencia al agua de 10 ATM.

Por otro lado, dispone de una pantalla monocromática de 1,1 pulgadas que llega a brindarnos una resolución de 176 x 176 píxeles, la cual nos ofrece una excelente visibilidad tanto de día como de noche. A diferencia de otros modelos más populares, no es un reloj que busque brillar por calidad, sino por su practicidad, algo que también nos deja claro a la hora de navegar por su interfaz, ya que no es táctil y se controla mediante suscinco botones físicos.

Pero, sin lugar a dudas, uno de sus grandes reclamos es que el panel es compatible con una carga solar para que podamos disfrutar de una batería ilimitada al usarlo en exteriores cuando haya una gran iluminación. Y en los casos en los que la iluminación sea algo escasa, no te preocupes, porque en modo smartwatch puede aguantar 40 días, en modo GPS hasta 60 horas y con todos los sistemas de satélite activados unas 40 horas. Todo dependerá de la configuración que tengamos.

De hecho, en referencia a esto último, tenemos que añadirle que incorpora un GPS muy preciso, incluso en zonas donde la cobertura sea escasa, al utilizar una tecnología multibanda. Esto lo hace perfecto para rutas en la montaña, y más teniendo en cuenta que nos sorprende con una función TracBack para seguir la misma ruta de vuelta, además de que nos permite marcar puntos de referencia para saber, por ejemplo, donde hemos dejado el coche.

Por lo demás, incluye una gran variedad de modos deportivos para hacer un seguimiento más detallado de nuestros entrenamientos y muchos sensores para hacer una monitorización de salud bastante completa, puesto que podemos conocer datos como frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, nuestra calidad de sueño o hasta mostrarnos una precisión de recuperación. Sin olvidarnos de que podemos hacer pagos con él o recibir notificaciones de nuestro móvil en la muñeca, entre otras muchas más cosas típicas de los smartwatches.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.