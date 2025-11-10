La Nintendo Switch 2 con Mario Kart World baja 113 euros por el 11.11 (y va a volar)

Todos tenemos recuerdos ligados a un juego. Risas en el salón, gritos de "¡no vale! ¡qué injusticia!" justo antes de la meta, el ruido del mando, esa carrera que tu hermano te ganó en el último segundo... Esas pequeñas escenas son las que convierten una consola en algo más que un aparato. Son momentos, son historias.

Y cuando vuelve una oportunidad de tener esa sensación, de redescubrir lo divertido que es simplemente jugar, hay que aprovecharla. La Nintendo Switch 2, junto al Mario Kart World, llega en una de las ofertas más potentes del 11.11 de AliExpress, ya que la podemos comprar con 113 euros de descuento. Tenemos la oportunidad de comprarla por 369 euros, siempre y cuando utilicemos el cupón ESAE75 en el momento de hacer nuestro pedido, que hará un descuento extra de 75 euros sobre la oferta que ya tenga la Nintendo.

No es este el único cupón que está activo este 11 del 11, en función del importe total de tu cesta, podrás aplicar cualquiera de estos cupones a tu compra, siempre y cuando compres en esta selección de artículos:

ESAE85: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World: diversión total y 113 euros de descuento

La Nintendo Switch 2 conserva el espíritu de la Switch original, pero lo lleva más lejos. Nada más sacarla de la caja, sientes esa mezcla entre familiaridad y novedad. El diseño sigue siendo híbrido pero con una sensación más premium en cada parte. Los nuevos Joy-Con 2 encajan mejor, los materiales se sienten más sólidos y el conjunto tiene ese equilibrio entre ligereza y robustez que hace que quieras sostenerla.

La pantalla de 7,9 pulgadas es una de sus grandes mejoras. Tiene una resolución de 1080p con un brillo mejorado. Además, el nuevo dock permite salida 4K a 60 fps, lo que transforma el juego cuando lo conectas al televisor. Mario Kart, Zelda, Smash Bros o cualquier título se ven mejor que nunca, con texturas más nítidasy animaciones más suaves. Nintendo no ha querido reinventar la rueda, sino pulir todo lo que ya funcionaba. Y el resultado es eso, una consola que sigue siendo para todos, pero ahora es más bonita, más fluida y más preparada para el presente.

Hablar de Mario Kart World es hablar de pura diversión. Y no es una exageración. Esta nueva entrega recupera lo que amábamos del clásico y lo mezcla con una escala y un dinamismo que hacen que parezca otro juego. Ahora las carreras pueden reunir hasta 24 jugadores simultáneos, hay nuevos circuitos con tramos dinámicos, saltos imposibles y atajos ocultos.

La jugabilidad es instantánea porque enciendes la consola, eliges el personaje y en segundos estás derrapando entre volcanes, calles futuristas o playas. Pero lo importante es que mantiene su esencia. No importa si llevas años jugando o si es tu primera partida: te engancha al instante. Por eso este pack es tan potente, porque reúne lo nuevo y lo nostálgico en un único lugar.

La Switch 2 lleva dentro el nuevo procesador desarrollado por NVIDIA y Nintendo, diseñado para ofrecer más potencia y menor consumo. La traducción será juegos más fluidos, una carga más rápida y una batería más duradera. Además, la batería alcanza fácilmente las 7 u 8 horas de juego, y la consola se carga por completo en poco más de 90 minutos.

Pocas consolas consiguen lo que hace Nintendo. Cuando juegas en una Switch, da igual tu edad, tu experiencia o tu tiempo libre, siempre te saca una sonrisa. El cambio entre los modos es instantáneo, el multijugador local sigue siendo una de sus mayores fortalezas y con Mario Kart World, el caos controlado vuelve a ser el protagonista. Ahora que este pack baja 113 euros, se convierte en una de las mejores oportunidades del año para comprarlo.

