Este POCO cuesta la mitad que un gama alta y ofrece una experiencia similar

Hay un momento en el que todos necesitamos renovar. Y no solo el móvil, sino la sensación de que lo que usamos cada día nos sigue respondiendo, nos sigue acompañando. A veces los dispositivos se vuelven lentos, pierden chispa y la tecnología tiene un punto en el que empieza a sentirse como una carga.

Y justo cuando pensabas que volver a disfrutar de un teléfono rápido y bonito que no te haga renunciar a nada implicaba gastar una fortuna, llega esta oferta de AliExpress que nos permite comprar el POCO F7 por 282 euros. Nada mal si tenemos en cuenta que esta versión tiene un precio oficial de 449,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Son casi 170 euros de descuento, que se notan.

Aprovecho para comentarte que pronto dará comienzo el 11 del 11 de AliExpress. Cada año es más largo, y esta vez durará desde el 11 hasta el 19 de noviembre. Así que va siendo hora de meter lo que quieras en la cesta y tener estos cupones a mano, que se activarán el día 11:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

El POCO F7 es el ejemplo de compra inteligente

Lo primero que notas al sostener el POCO F7 es que no parece un móvil barato. Combina un chasis de aluminio con una trasera de cristal, bordes suaves y una sensación de solidez que da confianza. Se encuentra en ese punto justo entre ligereza y consistencia, así que podrás utilizarlo durante largas jornadas y sin cansarte.

La pantalla del POCO F7 es una AMOLED de 6,87 pulgadas con una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Traducido a nuestro día a día, significa que verás colores vivos sin llegar a saturar y una fluidez que hace que cada gesto parezca más natural.

El brillo máximo alcanza los 3200 nits, así que no tendrás que buscar sombra para poder utilizar tu móvil a pleno sol. Y el contraste propio de los paneles OLED hace que fotos, series y redes sociales se vean con una nitidez que roza lo premium.

Dentro de este cuerpo tan elegante que ha diseñado Xiaomi, late un chip que no tiene nada de gama media. Me refiero al Snapdragon 8s Gen 4, que viene acompañado de 12 GB de RAM y de 256 GB de almacenamiento interno. Esto se traduce en una fluidez total en la multitarea, a la hora de jugar, de editar fotos... Todo se mueve sin el más mínimo esfuerzo.

Y la batería del POCO F7 también está entre las mejores de su segmento. Con 6500 mAh, ofrece más de un día y medio de autonomía real. Cuando sea el momento de cargarlo, lo harás a través de su carga rápida de 90 W, que te permitirá recuperar el 100% de batería en poco más de media hora. Es de esos teléfonos que no te obligan a gestionar la batería, sino que te dejan vivir sin tener que pensar en ella.

Si nos centramos en su apartado fotográfico, lo hacemos en su sensor principal Sony de 50 megapíxeles con estabilización óptica que nos asegura capturar imágenes detalladas, con buena exposición y un color fiel incluso en condiciones con poca luz. Le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles, pensado para paisajes o fotos grupales, y una cámara frontal de 20 megapíxeles a la que sacarás partido en tus selfies y videollamadas.

Básicamente es un móvil que siempre funciona bien, siempre responde. No exige nada, especialmente ahora que está rebajado, y da mucho a cambio. Si buscas un teléfono rápido, bonito y duradero, si valoras la fluidez por encima de los fuegos artificiales, puede ser la oportunidad que estabas esperando.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.