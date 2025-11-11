La nueva oferta de Yoigo incluye todo lo que necesitas por solo 25 euros: fibra de 600 MB, móvil con GB ilimitados, HBO Max, fijo y hasta un smartphone Xiaomi

Yoigo tiene una oferta con todo lo necesario a un precio tan barato que pocas veces se ha visto en el mercado de las operadoras. Te ofrece fibra óptica simétrica de 600 Mb, con una línea móvil 5G de GB ilimitados y llamadas ilimitadas, junto a teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos (+60 minutos a móviles) y suscripción a HBO Max. Para rematar, incluye un Xiaomi Redmi 15 C. Todo ello por solo 25 euros al mes, para siempre, sin subidas.

No obstante, hay dos detalles clave que debes tener en cuenta. El primero es que dicha oferta resulta exclusivamente para clientes DIGI, ya que su objetivo es que te pases a Yoigo dándote algo mejor a menor precio. Por otro lado, caduca el 31 de noviembre, por lo que solo estará disponible para contratar durante 19 días. Si la quieres contratar, hazlo desde este enlace o desde los botones naranja que vamos dejando en el artículo, como el situado encima de este párrafo.

Por qué es una gran oferta

Primero, repasemos todo lo que incluye, porque son tantas cosas que es mejor tenerlas ordenadas en una lista:

Fibra óptica simétrica de 600 Mb

Línea móvil 5G con GB y llamadas ilimitados

Teléfono fijo con llamadas ilimitadas a otros fijos españoles y 60 minutos para móviles españoles

Suscripción mensual a HBO Max

Redmi 15C de regalo

Precio definitivo de 25 euros

Contratable desde este enlace o pulsando en los botones naranja

DIGI es una de las operadoras más baratas, así que lo mejor de esta oferta es que incluye más que la operadora low-cost por excelencia, y lo hace a un precio competitivo, que resulta complicado. DIGI no dispone de HBO Max ni de 600 Mb, por lo que lo más parecido sería un combo por 28 euros al mes, pero con 500 Mb (y llamadas ilimitadas a móviles en el fijo) y DIGI TV.

Eso si vives en una zona con cobertura propia de DIGI, que es más barata, sino ese mismo paquete tendría 300 Mb y te costaría no 28 euros al mes, sino 36 euros al mes. También hay una opción con 1 Gb de fibra, pero que se te quedaría en 41 euros a mes.

La oferta de Yoigo tiene 600 Mb de fibra, que es la velocidad que casi siempre recomiendo, idónea para hogares de una persona o varias, porque es muy veloz pero sin sobrepagar por conectividad. Yo mismamente tengo contratados 600 Mb (ojalá fuesen con DIGI para poder acceder a esta oferta), y soy alguien que teletrabaja, descarga películas o juega, además de vivir con más personas.

Luego tienes línea móvil 5G de GB ilimitados, con llamadas ilimitadas también; más fijo y, por supuesto, HBO Max junto a un Xiaomi Redmi 15 C, que es un móvil de última generación (salió en agosto), con un batería de 6.000 mAh y prestaciones más que solventes. No es el móvil más potente (es un gama de entrada) pero no deja de ser un regalo, y, como regalo, te aseguramos que está bastante bien.

Como puedes ver, la opción de Yoigo resulta muy completa y económica. Incluye todo lo que necesita una tarifa de fibra y móvil, más el añadido de HBO Max y el móvil, por solo 25 euros. Si te interesa, nuestro consejo es que no la dejes pasar, puesto que caduca el 31 de noviembre.