Un POCO con cerebro de gama alta y precio de risa: así es el F6 de 12 GB + 512 GB

En el mundo de la tecnología, cada cierto tiempo aparece un nuevo dispositivo que difumina los límites entre gamas y rangos de precio. Me refiero a uno de esos teléfonos que cuesta la mitad que un gama alta pero ofrece una experiencia que, en el uso diario, se siente muy cercana. Entonces te das cuenta de que quizá esa barrera no tenga que ver tanto con el precio como con lo que se prioriza.

En su momento, el POCO F6 llegó al mercado dispuesto a romper esas barreras y ofrecer una excelente fluidez y rendimiento, así como una muy buena pantalla sin disparar el precio, algo que agradecemos. Por eso puede competir en casi todos los aspectos con móviles mucho más caros, pero tiene un precio más contenido. De hecho, es especialmente asequible hoy que lo podemos comprar de oferta en AliExpress, donde ha bajado hasta los 243,99 euros.

Ten en cuenta que esta, que es la versión más potente, tiene un precio oficial de 499,99 euros, y es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Si aprovechamos esta oferta de AliExpress, nos podemos ahorrar 256 euros en la compra de este móvil, que es una burrada.

El POCO F6 ofrece más de lo que se puede esperar por su precio

El frontal de este móvil está ocupado por una pantalla AMOLED CrystalRes de 6,67 pulgadas con una resolución 1,5K y con una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz. Tiene un brillo máximo de 2400 nits para que puedas disfrutar de este panel en cualquier condición de iluminación y soporte para HDR10+ y Dolby Vision, lo que hacen de ella una pantalla ideal para disfrutar de contenido multimedia.

En el corazón del POCO F6 encontramos el procesador Snapdragon 8s Gen 3. Se trata de un chip que toma buena parte de la arquitectura del 8 Gen 3 normal, pero que ha sido optimizado para mejorar la eficiencia energética. En esta versión viene acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, lo que permite llevar a cabo una multitarea real y tener espacio más que suficiente para todo lo que quieras guardar en él. Y, si crees que no necesitas tanto, tanto tienes disponible la versión de 8 GB + 256 GB por algo menos.

Si hablamos de su sistema fotográfico, el POCO F6 apuesta por una configuración dual preparada para hacer frentes a momentos muy diferentes. Se trata de un sensor principal de 50 megapíxeles que lleva el sello de Sony, y de un ultra gran angular de 8. Ambos ofrecen un buen rango dinámico, colores realistas y un rendimiento sólido ante diferentes condiciones de iluminación. También permiten grabar en 4K para que tus vídeos tengan una resolución excelente. Y este dúo se completa con una cámara frontal de 20 megapíxeles.

Su batería de 5000 mAh es más que suficiente para superar la jornada de uso, y además ofrece una carga rápida de 90 W con la que tendrás una carga completa en, aproximadamente, 30 minutos. Desde luego, al precio que tiene ahora no se me ocurre una mejor opción. Así que si no quieres renunciar a nada pero tampoco hacer un gran desembolso en la compra de tu nuevo móvil, el POCO F6 se presenta como una opción muy sólida.

