El portátil ASUS que lo tiene todo: diseño ultrafino, pantalla OLED, buen rendimiento y un precio sin competencia

Uno de los últimos portátiles que ha lanzado el ASUS, y más concretamente el ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD076W, vuelve a estar disponible por menos de 900 euros. Estamos hablando de un equipo de gama media que tiene una puntuación de 5 estrellas sobre 5 en Amazon, además de ser un Copilot PC+, lo que significa que cuenta con funciones de IA.

Ahora puedes comprar el ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD076W en Amazon por 899 euros. Cuando no está en oferta cuesta 999 euros, así que te ahorras 100 euros. No es un descuentazo, pero hay que tener en cuenta que no lleva mucho tiempo a la venta. Por cierto, al contrario que otros portátiles, este viene con el sistema operativo de Microsoft presinstalado. Esto es un punto su favor ya que no hace falta comprar la licencia OEM por separado.

Hazte con el ASUS Zenbook 14 OLED UM3406KA-QD076W al mejor precio en Amazon

Este portátil, que tiene un diseño moderno, cumple con el estándar militar MIL-STD 810H ASUS

ASUS ha tirado la casa por la ventana con la pantalla de este portátil, y es que para tener un precio ten accesible cuenta con una pantalla OLED de 14 pulgadas con una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles. La calidad de imagen es simplemente impresionante, con colores vibrantes y negros profundos. Ya sea para trabajando, viendo películas o jugando, no decepciona.

En términos de potencia, este portátil lleva un AMD Ryzen AI 7 350 de 8 núcleos, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 860M. Esto garantiza un rendimiento excepcional. Es más, puede mover muchos juegos triple A, pero bajando la calidad gráfica y usando alguna tecnología de escalado como FSR de AMD o XeSS de Intel. A nivel de almacenamiento, encontramos un SSD de 512 GB.

A pesar de ser un portátil muy delgado que solo pesa 1,2 kg, su conectividad no está nada mal. Este equipo tiene un puerto USB tipo A, dos puertos USB tipo C, un HDMI, una toma de 3,5 mm para auriculares, Bluetooth y Wi-Fi 6E. Por último, decir que cumple con el estándar militar MIL-STD 810H de fiabilidad y durabilidad.

En definitiva, por 899 euros te llevas un portátil para productividad que no te decepcionará. De hecho, podríamos decir que es uno de los mejores portátiles de su categoría, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 900 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.