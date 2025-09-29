El precio se desploma: hazte con estos altavoces Logitech compactos y versátiles por menos de 53 euros

Tenemos que hablar de los Logitech Z207, unos altavoces que no te dejarán indiferente por todo lo que ofrecen. Si buscas un par de altavoces con un diseño elegante y que te sorprendan por su calidad de sonido, estos son un acierto. Prepárate para una calidad de audio que rompe con lo esperado en su rango de precio.

Si bien en la web oficial de Logitech tienen un precio de 71,99 euros, actualmente puedes encontrarlos por solo 51,99 euros en Amazon y PcComponentes. Por menos de 53 euros, te llevas unos altavoces que son perfectos para cualquier escritorio y una opción muy interesante ya sea para escuchar música o para mejorar la inmersión cuando juegas. Además, Logitech es sinónimo de calidad. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a sus características.

Unos altavoces muy bien valorados a un precio irresistible

Estos altavoces tienen 5 vatios RMS (pico de 10 vatios) Logitech

Estos altavoces integran un transductor activo que proporciona un audio claro y potente, acompañado de un radiador pasivo que refuerza los graves para darles más profundidad. Con 10 vatios de potencia de pico y 5 vatios RMS, el resultado es un sonido estéreo pleno y envolvente. Sin duda, es uno de esos casos en los que hay que escucharlos para apreciar realmente la calidad que ofrecen, ya que sobre el papel pueden parecer unos altavoces más.

A nivel de conectividad, los Logitech Z207 permiten emparejar dos dispositivos mediante Bluetooth, lo que significa que puedes pasar de escuchar música desde tu móvil a reproducir audio desde tu ordenador de forma fácil y rápida. No obstante, también incorporan una entrada de 3,5 mm para quienes prefieren una conexión por cable. Todo esto se gestiona con Logitech Easy-Switch, que hace que cambiar entre fuentes sea tan sencillo como pulsar un botón.

Aunque hay muchos altavoces con un precio similar, no todos son Bluetooth ni ofrecen la calidad de audio de los Logitech Z207, de ahí que sea una oportunidad que no deberías dejar pasar, sobre todo si tenemos en cuenta que no todos los días tienen un 28 % de descuento. Por cierto, están disponibles en dos colores y el descuento varia según el color.

