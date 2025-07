El precio de estos estos AirPods con audio espacial y hasta 30 horas de autonomía ha caído por debajo de los 130 euros

A la espera del anuncio de los nuevos AirPods 5, es un buen momento para comprar los AirPods 4 más básicos, los que no tienen cancelación de ruido. Cuestan 149 euros en la web de Apple, pero los puedes conseguir por 129 euros en Amazon y MediaMarkt. Si estás buscando unos auriculares inalámbricos que se escuchen muy bien y sean cómodos, estos son un acierto. Sobre esto último, decir que tienen más de 4.100 valoraciones en Amazon y una puntación de 4,5 estrellas sobre 5.

Si para ti la cancelación de ruido es imprescindible, entonces siempre puedes comprar los AirPods 4 que tienen esta función, pero son más caros. Cabe mencionar que tienen un precio de venta recomendado de 199 euros, pero actualmente están disponibles por 164 euros en Amazon. Ahora bien, la diferencia de precio no es muy grande. Si el presupuesto no es un problema, entonces no lo dudes y compra estos últimos.

Hazte con los AirPods 4 por 129 euros

Apple siempre cuida el diseño de sus productos, y los AirPods 4 no iban a ser la excepción. Además, son muy cómodos ya que han sido mejorados para adaptarse perfectamente al oído. Por cierto, su tamaño se ha reducido y ahora son más cortos. Por otro lado, el control de la música y las llamadas se lleva a cabo de forma intuitiva con simples toques.

Que estos auriculares no tengan cancelación de ruido no significa que la calidad de audio se haya visto comprometida. Es más, también cuentan con audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza y el chip H2. En cuanto a la calidad de las llamadas, gracias a la función aislamiento de voz te escucharán con total nitidez. Por último, decir que ofrecen hasta 5 horas de reproducción continua, pero esto se ve incrementado hasta un total de 30 horas usando el estuche de carga.

Si bien hay muchos auriculares inalámbricos por menos de 130 euros, comprar los AirPods 4 es ir a lo seguro, sobre todo si eres usuario del ecosistema de Apple. Así que, te recomendamos que no dejes pasar esta oferta, no te arrepentirás.

