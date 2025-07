A precio mínimo este móvil de realme que ofrece potencia de gama alta, carga de 120W y un brillo de 6.000 nits

De todos los smartphones de gama media que salieron a la venta en 2024, hay uno de ellos que, siempre que lo vemos con una buena oferta, es imposible no recomendarlo. Se trata de este realme GT 6T, un terminal que ofrece un rendimiento de primerísimo nivel y que ahora junto a su adaptador de carga rápida puedes llevártelo al mejor precio.

Este teléfono de realme salió a la venta hace algo más de un año por un precio recomendado de 549,99 euros y a día de hoy sigue siendo una opción muy interesante, ya que se trata de un terminal muy equilibrado, el cual nos dejó muy buenas sensaciones a la hora de probarlo. Igualmente, en estos momentos, lo puedes encontrar disponible con un gran descuento de 190 euros (en un pack junto a un adaptador de carga rápida de 120 W) por tan solo unos 359,99 euros en Amazon.

Compra el realme GT 6T con el adaptador de carga rápida a precio mínimo

El realme GT 6T es uno de esos móviles de gama media que no tiene demasiado que envidiar a otros modelos bastante más caros. A nivel de diseño, no pasa desapercibido, ya que tenemos unos bordes curvos, una trasera de policarbonato con un acabado mate y un módulo de cámaras rectangular con un material tipo espejo que crea un contraste muy atractivo. Todo ello en un ligero peso de 191 gramos.

En el frontal, nos encontramos con una pantalla AMOLED curva de 6,78 pulgadas que nos conquista al ofrecernos una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y, mucho ojo a este dato, un impresionante brillo que alcanza un pico de hasta 6.000 nits en momentos puntuales. Esto hace que se vea perfectamente incluso bajo el sol más intenso. Y por si fuera poco, cuenta con una protección Gorilla Glass Victus 2 para aguantar bien el trote diario (caídas incluidas).

Para mover con soltura todo tipo de aplicaciones, el realme GT 6T apuesta por un procesador Snapdragon 7+ Gen 3, un chip que ofrece potencia de sobra. Viene acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una configuración que garantiza fluidez en la multitarea y espacio de sobra para la mayoría de personas. Todo ello funcionando bajo un sistema operativo es realme UI 5.0 basado en Android 14, aunque nada más encenderlo podemos actualizarlo a una versión más reciente.

En el apartado de fotografía también destaca con una configuración muy completa. En la parte trasera tenemos una triple cámara trasera, la cual está formada por un sensor principal Sony de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo también de 50 MP. Todo ello da como resultado fotos muy equilibradas y versátiles en casi cualquier situación. Por su parte, la cámara frontal de 32 MP también hace un muy buen trabajo a la hora de usarla para selfies.

No podemos olvidarnos de su gran autonomía, donde va muy bien servido al incorporar una batería de 5.500 mAh que llega a aguantar más de dos días de uso moderado y, al mismo tiempo, admite una carga ultrarrápida de 120 W para llenar la batería al completo en menos de media hora. Y no te preocupes, no tienes que comprar el adaptador aparte, ya que en este pack viene incluido.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.