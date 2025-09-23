Resistente, potente y compacto: este altavoz Bose tiene doble descuento y un precio muy tentador

Si no sabes qué altavoz Bluetooth comprar, en estos momentos hay uno en oferta que combina diseño, resistencia y un sonido espectacular, y no es otro que el Bose SoundLink Flex (2.ª generación). Este altavoz, que tiene un precio recomendado de 179,95 euros, se puede conseguir por 113,39 euros en Amazon usando el cupón de 12,60 euros (más 30 % de descuento ya aplicado), o por 149 euros en MediaMarkt. Por cierto, esta disponible en varios colores y el descuento puede variar según el color.

Podríamos decir que el Bose SoundLink Flex (2.ª Gen) no es un altavoz Bluetooth más, y es que tiene más de 6.200 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5. Además cabe destacar que el mes pasado se venderion más de 200 unidades. Así que, si finalmente lo compras, estamos seguros de que no te arrepentirás.

Hazte con el altavoz Bose SoundLink Flex (2.ª Gen) por menos de 115 euros en Amazon

Aunque hay muchos altavoces con un precio similar, este ofrece una serie de características que lo hacen destacar. Para empezar, permite disfrutar de audio en alta fidelidad con unos graves profundos. Tambien es perfecto para llevar tu música a cualquier parte, ya sea en casa, en la playa o en la montaña. A nivel de autonomía, estamos hablando de hasta 12 horas de reproducción continua con una carga completa, por lo que podrás usarlo muchas horas sin preocuparte por la batería.

El Bose SoundLink Flex (2.ª Gen) también incorpora la tecnología PositionIQ, que ajusta automáticamente el sonido según la posición del altavoz, ya esté de pie, tumbado o boca abajo. A esto se suma su resistencia al agua y al polvo con certificación IP67, lo que lo convierte en un compañero ideal para exteriores. Su carcasa recubierta de silicona no solo le da un toque elegante, sino que también lo protege frente a golpes, caídas e incluso el óxido. En cuanto a conectividad, aquí encontramos Bluetooth 5.3, y esto se traduce en una conexión estable y rápida con tus dispositivos.

Sin duda, ahora que tiene doble descuento, es el momento perfecto para hacerse con uno. Si buscas un altavoz Bluetooth de calidad y no quieres jugártela, el Bose SoundLink Flex (2.ª Gen) es ir a lo seguro. Aprovecha que está mucho más barato y no lo dejes escapar.

