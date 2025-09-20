Ya sea para ver series o conectar tu consola, este televisor TCL con Fire TV es, además de barato, un acierto

Si quieres cambiar tu televisor sin dejarte el sueldo, esta oferta te interesa. Resulta que uno de los modelo más baratos de TLC lo es aún más al tener un 27 % de descuento en Amazon. Se trata del TCL 50PF650 (50 pulgadas), que tiene una serie de características que lo convierten en una opción muy atractiva. Además, lleva un sistema operativo que destaca por tener muchas aplicaciones y cuenta con una interfaz muy intuitiva.

El TCL 50PF650 cuesta actualmente 269 euros en Amazon (su precio habitual es de 369 euros). Ahora que está más barato pasa a ser una de las mejores opciones por debajo de los 270 euros. Y si lo que buscas es una Smart TV más grande, siempre puedes comprar el modelo de 55 pulgadas o 65 pulgadas. Estos dos últimos tambien suelen estar en oferta.

Hazte con la Smart TV TCL 50PF650 a precio de derribo en Amazon

Esta Smart TV ofrece acceso a una amplia variedad de aplicaciones TCL

Este modelo tiene una pantalla 4K UHD de 50 pulgadas y es compatible con HDR10 y Dolby Vision, lo que significa colores más vivos y un mayor nivel de contraste. Y para rematar, soporta Dolby Atmos, así que ofrece sonido envolvente, lo que mejora la inmersión a la hora de ver series y películas. Ahora bien, si eres cinéfilo, lo suyo es conectar una barra de sonido.

Al estar hablando de una Smart TV es muy importante que tenga una tienda con una amplia variedad de aplicaciones. Pues bien, aquí no decepciona. Al llevar Fire TV, tendrás acceso directo a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube y un montón de apps más. Y como incorpora el asistente Alexa, la podrás usar cómodamente con la voz. ¿Quieres poner tu serie favorita o subir el volumen? Solo tienes que decirlo.

Por otro lado, si tienes una consola, activando el modo juego disfrutarás de una latencia más baja. Además, ajusta automáticamente la calidad de imagen para que se vea lo mejor posible. Y en conectividad, este televisor tampoco se queda corto: x3 HDMI, x1 Ethernet, x1 toma para auriculares, x1 entrada AV, x1 USB, x1 salida digital de audio óptica, x1 entrada RF, x1 ranura CI, Bluetoot y Wi-Fi.

Una oferta así no se ve todos los días, así que si estabas pensando en cambiar de tele, este es el momento. Aprovecha que el TCL 50PF650 está disponible por 269 euros y no lo dejes escapar. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.