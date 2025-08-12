Tocado y hundido el precio de este ventilador de pie 2 en 1 que es muy silencioso hasta para dormir de noche

Hay muchas formas de intentar combatir el calor o al menos hacerlo más llevadero, y la más habitual suele ser tener un ventilador de pie. Pero si buscas un modelo que sea versátil, muy silencioso y que ofrezca una potente brisa de aire, este Philips Serie 2000 es de lo mejorcito que puedes encontrar ahora, sobre todo porque tiene una oferta flash con la que se queda tirado de precio.

Este ventilador de la marca Philips es una opción bastante económica para sobrellevar las olas de calor. Y es que, a pesar de tener un precio recomendado de 79,99 euros, ahora está disponible con un descuento de 20 euros que lo deja por unos 59,90 euros en Amazon, uno de sus precios más bajos hasta la fecha.

Compra el ventilador de pie Philips Serie 2000 a precio mínimo histórico

Ventilador de pie Philips Serie 2000 Philips

El Philips Serie 2000 es de esos ventiladores que está pensado para salvarnos el verano cuando estemos en casa, porque hay días que el calor es insoportable. Lo primero que llama la atención y lo hace diferente a la gran mayoría es que cuenta con un diseño minimalista 2 en 1 que nos da la posibilidad de usarlo como un ventilador de pie o de sobremesa, simplemente ajustando la altura. Asimismo, está construido principalmente en plástico, encaja bien en cualquier rincón y tiene un peso de 6 kg para moverlo de una habitación a otra facilmente.

Otro punto a resaltar es que incorpora un motor que alcanza una potencia de máxima 50 W, siendo así capaz de proporcionarnos un flujo de aire fresco de hasta 2.562 m³/h. En otras palabras, es más que suficiente para refrescar habitaciones grandes (sin necesidad de recurrir al truco del bol con hielo) y sorprende por su gran alcance, pues el aire se llega a sentir incluso a una distancia de hasta 30 metros.

A esto debemos sumarle que su cabezal se puede inclinar en 30° y nos ofrece una oscilación automática de 90°, distribuyendo el aire de forma uniforme por toda la habitación. Y para adaptarlo a nuestras diferentes necesidades, dispone de un total de tres velocidades para elegir entre un soplo suave o un caudal potente. Sin olvidarnos de que, si tienes un aire acondicionado en casa, puedes usarlo de manera simultánea para ahorrar energía.

Además, es un modelo que sorprende por lo silencio que es, ya que gracias a una tecnología SilentWings su nivel de ruido es de tan solo 19 dB al ponerlo en su velocidad más baja, lo que supone un 30 % menos ruido que las aspas convencionales. Incluso a máxima potencia, no supera los 50 dB, así que podrás tenerlo encendido mientras duermes, lees o trabajas sin distracciones.

Por si todo esto no fuese suficiente, incluye un modo brisa natural, que alterna la intensidad para simular el aire exterior, y un modo sueño silencioso, que baja gradualmente la velocidad durante media hora para favorecer el descanso y ahorrar energía. El temporizador programable hasta 12 horas añade un extra de comodidad, y el montaje es tan sencillo que en pocos minutos estará listo para combatir el calor.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.