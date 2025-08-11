Verano
Cae el precio de este ventilador Dyson ultrasilencioso, potente y que funciona como purificador de aire
Si en plena ola de calor se te ha roto tu antiguo ventilador o buscas un modelo más potente, este popular modelo de la marca Dyson es una apuesta segura
Las altas temperaturas han vuelto para quedarse, y no parece que vayan a irse en pocos días. Así que, si en casa no has dejado de sudar durante esta última semana o has preferido escaparte a la playa para refrescarte porque era imposible quedarse en el sofá viendo una serie, este ventilador con función de deshumidificador Dyson Pure Cool TP00 es una auténtica maravilla para sentir un frescor intenso en cualquier momento del día, sobre todo ahora que tiene una grandísima rebaja por tiempo limitado.
Este dispositivo de la popular marca Dyson se lleva vendiendo durante muchos años y sigue siendo una gran recomendación, sobre todo si buscas tanto refrescar tu hogar como respirar en la medida de lo posible un aire más limpio. Y a pesar de tener un precio recomendado de 399 euros, ahora gracias a una oferta flash podemos añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 299 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro total de 100 euros con su compra.
Compra el ventilador y purificador Dyson Pure Cool TP00 al mejor precio
El Dyson Pure Cool TP00 es mucho más que un simple dispositivo que se limita a refrescar la habitación en la que esté colocado, sino que también cuida la calidad del aire que respiramos. Estamos ante un ventilador de torre con función de purificador que es perfecto para utilizar en cualquier época del año, pero especialmente útil en estos días que el calor ha vuelto a invadir nuestros hogares. Cuenta con un diseño elegante, compacto y sin aspas, algo que lo hace más seguro si tienes niños pequeños o mascotas en casa, además de que es mucho más fácil de limpiar.
Este modelo es capaz de generar un potente flujo de aire de hasta 414 litros por segundo, suficiente para sentir una sensación de frescor en casi cualquier habitación en cuestión de segundos. Asimismo, podemos inclinarlo ligeramente y dispone de una oscilación automática de 70° que distribuye el aire de forma uniforme para que llegue a todos los rincones, algo en lo que juega un papel fundamental su tecnología Air Multiplier.
Pensando en las noches más calurosas, tenemos un modo nocturno que es extremadamente silencioso, por lo que no importa que tu dormitorio sea un horno, podremos dormir más fresquitos y sin un molesto ruido de fondo que nos interrumpa el sueño. Y por si no fuese suficiente, es posible establecer un temporizador para que se apague automáticamente, evitando que funcione durante toda la noche y optimizando así el consumo de energía.
En cuanto a su función de purificación, nos encontramos con un sistema de filtración de 360° que combina carbón activado, ideal para eliminar malos olores, con un filtro HEPA H13 capaz de atrapar el 99,95 % de partículas ultrafinas, como el polvo, alérgenos, bacterias e incluso contaminantes pequeños de 0,1 micras. Esta filtración en dos fases es completamente hermética, asegurando que lo que entra en el filtro no vuelve a salir.
Para rematar, el cambio de filtro es rápido y muy sencillo para alargar su vida útil. Sin pasar por alto que, aunque este modelo no incluye conectividad Wi-Fi para disfrutar de un control inteligente, sí que viene con un práctico mando a distancia imantado que se acopla al propio ventilador, facilitando su manejo en todo momento.
