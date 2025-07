Lo último de Samsung en la gama alta es este móvil ultrafino, ligero y potente que ya tiene su primera gran rebaja

Puede parecer sorprendente, pero muchas veces la decisión final entre un teléfono de gama alta u otro se basa simplemente en el diseño, en lo que nos entra por los ojos. De hecho, si estás buscando potencia pura en un modelo ultracompacto y ligero que quepa en cualquier bolsillo, el Samsung Galaxy Edge 25 ha llegado para conquistarte. Y lo mejor es que ya tiene su primera gran rebaja.

Hace ya un par de meses que llegó al mercado el último terminal de Samsung para elevar aún más el nivel en la gama alta y, a pesar de tener un precio recomendado de 1.259 euros, ahora, gracias a una rebaja del 10% y a un cupón de descuento extra del 5% (que tenemos que aplicar antes de añadirlo a la cesta de la compra), podemos llevárnoslo por unos 1.072,55 euros en Amazon. Y si eres miembro Prime Student, incluso algo más barato.

Desde su llegada, nunca ha estado tan accesible como en estos momentos. Además, como alternativa de compra, te adelanto que en PcComponentes es en el único comercio que lo encontrarás al mismo precio.

Compra el Samsung Galaxy S25 Edge al mejor precio

El Samsung Galaxy S25 Edge es el último modelo de gama alta que ha lanzado la marca y principalmente destaca con respecto al resto de móviles de la familia por su diseño. Con tan solo sostenerlo con la mano te darás cuenta de sus grandes bazas, ya que nos encontramos con un terminal ultradelgado con un grosor de tan solo 5,8 mm y un ligero peso de 163 gramos. Eso hace que sea comodísimo de llevar en el día a día, además de que tiene un cuerpo de titanio que lo hace muy resistente y una certificación IP68.

En el resto de apartados también mantiene un alto nivel, pues monta una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con resolución QHD+, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo tan potente que incluso bajo el sol directo se ve perfectamente. Sin olvidarnos de que es compatible con HDR10+, lo que mejora más la calidad de imagen al ver contenido multimedia, y dispone de una protección Gorilla Glass Ceramic 2 que nos da ese extra de seguridad.

Por dentro, este Galaxy no se queda atrás. Su motor principal es un procesador Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, que nos garantiza un rendimiento maravilloso en aplicaciones o juegos exigentes y acceso a una gran variedad de funciones de IA sin notar ralentizaciones. En esta versión se complementa con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, a lo que debemos sumarle que ejecuta un sistema operativo One UI 7 basado en Android 15 y con la promesa de recibir actualizaciones durante 7 años.

El apartado fotográfico también sorprende. Samsung ha apostado por un diseño diferente con una doble cámara trasera en forma de cápsula que no pasa desapercibida (recordándonos incluso un poco a la del nuevo iPhone 16), la cual está compuesta por un sensor principal de 200 MP capaz de grabar en 8K y un ultra gran angular de 12 MP que da mucho juego en paisajes. Los selfies, por su parte, salen muy nítidos gracias a la cámara frontal de 12 MP. Y a pesar de tener una batería de 3.900 mAh, la eficiencia del procesador hace que aguante perfectamente el día completo, aunque para usos exigentes puede quedarse un poco corto.

