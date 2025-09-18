Vaya ofertón: este robot aspirador de Xiaomi con navegación láser y función de fregado no cuesta ni 120 euros

Hace apenas unos meses decidí renovar mi viejo robot aspirador por un modelo más actual, el cual se encarga tanto de limpiar la suciedad como de pasar la mopa para dejar el suelo impecable. Y siendo sincero, es una de las mejores decisiones que he podido tomar por todo el tiempo que me ahorra. Así que si estás buscando un modelo que haga lo mismo y tenga un precio muy accesible, este Xiaomi Robot Vacuum S20 es un chollo en toda regla, pues tiene uno de sus descuentos más grandes hasta la fecha.

Dejar de limpiar para que lo hagan por ti tiene un precio, y sale mucho más barato de lo que piensas. Este robot de la marca Xiaomi sale por apenas unos 115 euros en Amazon, donde actualmente tiene un descuento del 36% sobre su precio recomendado de 179,99 euros. Pero si prefieres otra alternativa de compra, te adelanto que también está disponible en MediaMarkt por unos 119 euros, en la tienda oficial de la marca por 135,99 euros y en PcComponentes por 158 euros.

Compra el robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum S20 tirado de precio

El Xiaomi Robot Vacuum S20 es un robot que aspira y friega para facilitarnos la limpieza del hogar Xiaomi

El Xiaomi Robot Vacuum S20 es un robot de limpieza con el que ya no hará falta que estés continuamente cogiendo la escoba, ya que hace todo el trabajo por nosotros. Este modelo está fabricado en plástico y tiene un diseño bastante compacto, lo justo para colarse debajo del sofá, de la cama o de esa mesa del comedor donde siempre se acumula la suciedad. Sea como sea, encaja casi en cualquier hogar y apenas ocupa espacio cuando está sin funcionar en su base de carga.

Llega a ofrecernos una potencia de succión de hasta 5.000 Pa, siendo así capaz de aspirar desde las pelusas más finas hasta restos de comida o pelos de nuestra mascota. Y lo mejor de todo es que no se limita a aspirar, pues dispone de una mopa para fregar el suelo en la misma pasada, algo muy útil eliminar incluso manchas de algún líquido que se haya derramado y dejar el suelo de todas las habitaciones reluciente.

Otra de las grandes sorpresas de este robot de Xiaomi es que en la parte superior cuenta con una pequeña torreta donde se esconden varios sensores láser LDS, los cuales son los principales responsables de su navegación tan precisa. Gracias a ellos permite escanear el entorno, dibujar un mapa detallado de cada habitación que podemos ver desde la app Mi Home. Asimismo, este sistema de navegación láser también contribuye a un posicionamiento muy preciso, hacer mediciones bastante exactas y reaccionar a tiempo si ve obstáculos en su camino.

A todo esto debemos sumarle que viene con un depósito mixto que reparte bien el espacio al tener una capacidad de 400 ml para la suciedad y 270 ml para el agua, lo justo para una limpieza completa. Mientras que, si hablamos sobre su manejo, más allá de ser muy sencillo e intuitivo, incluye funciones prácticas como la programación de horarios de limpieza y es compatible con Alexa y Google Assistant para controlarlo por voz.

Para rematar, de autonomía tampoco se queda corto al incorporar una batería de 2.600 mAh que llega a proporcionarnos hasta 120 minutos de limpieza y, en el caso de que no llegue a completar el recorrido, vuelve por sí solo a la base de carga, se recarga y retoma la limpieza justo en el punto donde la dejó.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.