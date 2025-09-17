Esta es la aspiradora Dyson más barata que vas a encontrar: ahora tiene 120 euros de descuento

En el terreno de la limpieza, Dyson es una marca a tener muy en cuenta, ya que nos ofrece aspiradoras verticales con una grandísima potencia para acabar con toda la suciedad en un abrir y cerrar de ojos. Esta Dyson V8 Advanced es un claro ejemplo de ello, la cual lleva meses vendiéndose como churros y ahora tiene un nuevo descuento que nos permite ahorrar a lo grande.

Hacerte con una aspiradora superventas de Dyson a mejor precio es posible, sobre todo si aprovechas su actual descuento del 30% que la hace pasar de 399 a 279 euros en Amazon. Igualmente, como alternativa de compra, ya te adelanto que en MediaMarkt o en la propia tienda oficial de la marca la encontrarás con la misma rebaja.

Compra la aspiradora Dyson V8 Advanced al mejor precio

Dyson V8 Advanced Dyson

La Dyson V8 Advanced es la aspiradora más económica que puedes encontrar actualmente en el catálogo de la marca, y eso no implica que rinda a un menor nivel, al contrario. Su diseño ergonómico tipo escoba y la ausencia de cables hacen que limpiar sea menos engorroso que con una aspiradora de las de toda la vida, además de que tiene un ligero peso de 2,5 kg para transportarla cómodamente.

Este modelo en cuestión lleva incorporado un motor de alto rendimiento que llega a proporcionarnos una potencia de succión de hasta 130 AW para acabar con la suciedad de cualquier superficie y, lo mejor de todo, de una manera bastante silenciosa. A esto debemos sumarle que dispone de un sistema Root Cyclone que se encarga de separar el polvo del resto de residuos, es capaz de captura el 99,99% de las partículas microscópicas y su filtración avanzada no solo captura los alérgenos, sino que también expulsa un aire limpio.

Y en el caso de que tengas una mascota en casa, viene con un cepillo Motorbar que utiliza unas aspas de policarbonato y un total de 43 cuchillas desenredantes para eliminar del suelo todos los pelos de nuestro perro o gato. Asimismo, cabe mencionar que cuenta con dos modos de potencia y un depósito de 0,54 litros, el cual podemos vaciar de manera rápida gracias a un mecanismo higiénico que expulsa toda la suciedad.

Otra característica a resaltar son que nos da la posibilidad de transformarla en una aspiradora de mano con un solo clic para hacerla más versátil. Y para rematar, su batería llega a brindarnos hasta 40 minutos de uso por cada carga. Dentro de la caja nos encontraremos con varios accesorios para hacerla mucho más completa y la correspondiente base de carga, que a su vez sirve para dejar la aspiradora guardada.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.