Ver para creer: estos auriculares Soundcore con hasta 45 horas de autonomía tienen doble descuento

Los auriculares inalámbricos de gama de entrada han mejorado mucho en los últimos años, incorporando características que antes solo estaban presentes en modelos de gama media y alta, como la cancelación de ruido. Solo hay que echar un vistazo a los Soundcore P30i, que además de tener un precio muy atractivo, sorprenden por todo lo que ofrecen.

El precio recomendado de estos auriculares se sitúa en 49,99 euros, pero los puedes conseguir en Amazon por tan solo 33,99 euros, siempre y cuando marques la casilla aplicar cupón de 15 %. Dicho cupón es válido hasta el 2 de noviembre. En cuanto a las reseñas de los usuarios, son muy positivas (más de 7.600 valoraciones), de ahí que tengan una puntuación de 4,5 sobre 5.

Unos auriculares que, más allá del precio, no te dejarán indiferente por sus características

Uno de los puntos fuertes de estos auriculares y que justifica su compra es el sistema de cancelación de ruido inteligente, que reduce el ruido externo hasta 42 dB. Gracias a su tecnología adaptativa, los Soundcore P30i no solo eliminan el ruido, sino que también detectan el sonido ambiental y ajustan automáticamente el nivel de cancelación. Por otra parte, el modo transparencia deja entrar el ruido exterior para que no tengas que quitarte los auriculares, lo que resulta muy útil.

A nivel de calidad de audio, los Soundcore P30i cuentan con unos transductores de 10 mm que ofrecen unos graves contundentes y potentes. Mención especial a la tecnología exclusiva BassUp de Soundcore, que amplifica las frecuencias bajas. ¿Y qué pasa con la autonomía? Aquí tampoco decepcionan, su batería ofrece hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga, y hasta un total de 45 horas horas usando el estuche de carga. Sobre esto último, una carga de solo 10 minutos proporciona 2 horas adicionales de autonomía.

El estuche de carga funciona también como un soporte para móvil 2 en 1. Basta con abrir la tapa trasera del estuche para transformarlo en una base donde colocar el smartphone. Esta característica, junto con la cancelación de ruido, la excelente autonomía y, sobre todo, su precio final de 33,99 euros al aplicar el cupón de Amazon, los convierte en una de las mejores opciones por debajo de los 35 euros.

