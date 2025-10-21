El nuevo MacBook Pro M5 es increíble, pero este MacBook cuesta tres veces menos y sigue siendo una maravilla

El lanzamiento del MacBook Pro con chip M5 ha vuelto a colocar a Apple en los titulares. Más potencia, más gráficos, más todo. Pero mientras el modelo de 2025 supera los 1.800€, en Back Market el MacBook Air M1 reacondicionado se puede conseguir por 466€, y sigue ofreciendo un rendimiento que no tiene mucho que envidiarle al último modelo.

Este portátil, que estrenó el procesador M1 con CPU de 8 núcleos y GPU de 7 núcleos, cambió por completo la forma en la que se entendía un portátil ultraligero: silencioso, eficiente, y capaz de manejar tareas pesadas sin despeinarse. Cuatro años después, sigue siendo una referencia por su equilibrio entre potencia, autonomía y precio.

El chip que cambió el rumbo de Apple

MacBook Air M1 Google Google

Cuando Apple presentó el M1, no fue solo un nuevo procesador: fue una ruptura con Intel y el nacimiento de una arquitectura que redefinió lo que puede hacer un portátil sin ventilador.

Este MacBook Air M1 ejecuta macOS Sequoia con la misma fluidez que un equipo recién lanzado. La CPU de 8 núcleos y la GPU de 7 núcleos ofrecen un rendimiento sorprendente en tareas como edición fotográfica, vídeo en 4K o gestión de múltiples apps profesionales.

Además, su eficiencia energética sigue siendo ejemplar: alcanza entre 15 y 18 horas de autonomía real sin necesidad de ir cargador en mano, algo que incluso muchos portátiles actuales no pueden prometer.

Diseño y pantalla que no pasan de moda

MacBook Air M1 Google Google

El diseño del MacBook Air M1 sigue siendo una lección de ingeniería minimalista: 1,29 kg de peso, 1,61 cm de grosor y una pantalla Retina de 13,3 pulgadas que mantiene una calibración de color impecable. El brillo de 400 nits y la tecnología True Tone hacen que la lectura o la edición de contenido sean cómodas durante horas, con una nitidez de 2560 x 1600 píxeles que aún se ve moderna.

El teclado QWERTY español, el Touch ID integrado y los puertos Thunderbolt 4 completan un conjunto que demuestra que no hace falta lo último para tener una experiencia premium.

Por qué reacondicionado tiene más sentido que nuevo

Comprar este modelo reacondicionado en Back Market no es apostar por lo usado, sino por la eficiencia. Cada unidad pasa un proceso de verificación técnica que garantiza que pantalla, batería, puertos, teclado y componentes internos funcionan como el primer día.

Además, llega con garantía de hasta dos años y 30 días de prueba, lo que convierte la compra en una decisión sin riesgo.

Por ese precio, es difícil encontrar algo que iguale su fiabilidad, especialmente si se compara con portátiles Windows de gama media que ofrecen menos autonomía y menor durabilidad a largo plazo.

Una máquina aún más inteligente en 2025

El M1 fue el punto de partida de toda la era Apple Silicon, y su longevidad es prueba de ello. En 2025 sigue recibiendo actualizaciones, ejecuta las últimas versiones de macOS y mantiene compatibilidad total con el ecosistema de apps y dispositivos de Apple. Para estudiantes, profesionales que trabajan en movilidad o usuarios que buscan un equipo solvente sin gastar más de lo necesario, el MacBook Air M1 reacondicionado sigue siendo una opción brillante.

Silencioso, potente y con una autonomía real que muchos nuevos envidiarían, demuestra que el paso del tiempo no siempre juega en contra de la tecnología.

