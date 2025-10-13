Uno de los plegables más icónicos de Samsung reaparece reacondicionado y con precio tentador

Cuando el Galaxy Z Flip3 5G salió al mercado, Samsung demostró que los plegables podían ser algo más que un experimento. Era el modelo que convertía la idea de doblar la pantalla en una experiencia real, fluida y de gama alta. Cuatro años después, ese mismo dispositivo reaparece reacondicionado en Back Market, revisado y garantizado, a un precio que lo sitúa al alcance de cualquiera que quiera vivir la experiencia de un plegable sin dejarse medio sueldo.

Este modelo sigue siendo un pequeño hito en la historia reciente de la telefonía. No solo por su diseño icónico y su bisagra casi invisible, sino porque fue el primer plegable realmente usable para el día a día. Y en 2025, sigue siendo una pieza de ingeniería llamativa que combina tecnología, nostalgia y funcionalidad.

Un diseño que sigue atrapando miradas

Samsung Galaxy Z Flip3 5G Google Google

El Galaxy Z Flip3 5G fue, y sigue siendo, una declaración de estilo. Cerrado, cabe en cualquier bolsillo o bolso. Abierto, despliega una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con colores vivos, contraste alto y una tasa de refresco que todavía compite con los smartphones actuales. La pantalla exterior de notificaciones permite responder mensajes, controlar la música o revisar llamadas sin abrirlo, un detalle que convierte cada gesto en algo casi cinematográfico.

A nivel técnico, monta el procesador Snapdragon 888, un chip que aún hoy ofrece rendimiento de sobra para todo: redes sociales, multitarea, fotografía o vídeo 4K. Sus 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento lo mantienen ágil incluso con las últimas versiones de Android. En cuanto a cámaras, sigue ofreciendo una configuración dual de 12 + 12 MP con gran angular y ultra gran angular que, aunque no busca competir con los sensores monstruosos de los modelos más recientes, da resultados muy sólidos y naturales.

Y sí, tiene uno de esos “clacks” al cerrarlo que recuerdan por qué este móvil se convirtió en objeto de deseo: hay algo casi adictivo en doblarlo para terminar una llamada o cerrar una app.

Una forma asequible de entrar al mundo de los plegables

Lo interesante de su regreso reacondicionado es precisamente su nuevo contexto de precio. A menos de 300€ en Back Market, el Z Flip3 se convierte en una puerta de entrada perfecta para quienes llevan tiempo con curiosidad por los plegables, pero nunca se atrevieron a dar el paso.

El mercado actual sigue reservando los modelos “Fold” o “Flip” de última generación para bolsillos generosos (por encima de los 1.000€), mientras que esta versión reacondicionada ofrece casi la misma experiencia, pero sin el vértigo financiero.

Y a diferencia de lo que muchos piensan, un reacondicionado no implica renunciar a calidad ni fiabilidad. Los dispositivos de Back Market pasan por controles técnicos completos —pantalla, batería, bisagra, puertos, cámaras, sensores— antes de salir a la venta. En el caso de los plegables, el mecanismo se revisa de manera específica, asegurando que se abre y cierra con la misma precisión que el primer día.

Además, todos incluyen garantía de hasta 2 años y 30 días de prueba, lo que permite comprobar sin riesgos si realmente encaja en tu rutina.

Más que un móvil, un icono de diseño funcional

Samsung Galaxy Z Flip3 5G Amazon Amazon

Probar un Galaxy Z Flip3 hoy no es como comprar un “viejo flagship”: es experimentar un concepto distinto de teléfono. Su formato lo hace ideal para quienes buscan algo práctico y distinto. En reuniones, viajes o simplemente en la mesa del café, sigue generando esa reacción de “¿puedo verlo?” que ningún otro smartphone provoca.

Es cierto que la batería no fue su punto fuerte —3.300 mAh que dan para el día justo— y que el mecanismo plegable requiere un trato algo más cuidadoso que el de un móvil tradicional. Pero en un equilibrio entre estética, funcionalidad y experiencia de uso, el Flip3 sigue siendo uno de los dispositivos más originales que puedes comprar hoy.

Reacondicionado con cabeza

Comprar este modelo reacondicionado en Back Market no es solo una cuestión de ahorro, también de criterio. Permite acceder a tecnología avanzada con menor impacto ambiental y con la tranquilidad de un control técnico exhaustivo. Es, en cierto modo, una forma inteligente de disfrutar de innovación pasada que aún tiene mucho que ofrecer. Y por ese precio, incluso quienes nunca se plantearon un plegable pueden probarlo sin miedo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.