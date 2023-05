El nuevo producto de Lidl deja “alucinados” a los que lo prueban

Lidl causa furor, sí ya lo sabemos, pero en este caso no nos referimos a ninguno de sus productos de limpieza, o accesorios de cocina, o incluso a sus útiles de jardinería o productos de cara al buen tiempo, si no que el supermercado alemán la ha “liado” en las redes sociales y causa furor con un nuevo producto de alimentación que tiene a todos encantados.

Y para que los consumidores vean que además el supermercado alemán tiene “gracia” le ha puesto un nombre de lo más peculiar: “Blanco y en botella, pero tú: NI MU”. Y es que muchos son los que se han animado a probar esta bebida vegetal y han subido los vídeos redes sociales como TikTok sin todavía creerse que fuera real que ese cartón no fuera leche de vaca. Muchos aseguran haberse leído los ingredientes 20 veces.

¿Qué lleva esta leche que “no es leche”?

En realidad, este nuevo producto que ya está a la venta en los supermercados físicos de Lidl es una bebida vegetal de avena que recuerda por su sabor a la leche de vaca. Según los usuarios que la han probado tiene la cremosidad y el sabor de la leche de vaca, pero sin llevar nada relacionado con ella.

Bebida vegetal de avena NI MU Lidl

De hecho, esta bebida llamada NI MU se encuentra en formato entera o semi desnatada, como si se tratara de cualquier leche de vaca del mercado. En la etiqueta podemos ver que efectivamente entre sus ingredientes no hay rastro de leche de vaca o de otro animal. Contiene un 8,8% de avena, agua, fibra de acacia, corrector de acidez; sales cálcicas de ácido ortofosfórico (calcio), estabilizante, aromas naturales y vitaminas D y B12. Además, especifican en el etiquetado que puede contener trazas de soja y frutos de cáscara.

En otros países ya se venía comercializando bajo el nombre NO MILK. Aquellas personas que no toleran la leche, o simplemente han decidido no incluirla en su dieta ya tienen otra bebida vegetal donde elegir, y esta además sabe a leche.