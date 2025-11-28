No es una oferta más: esta bajada convierte a este móvil en una de las compras más sensatas del día

En un Black Friday lleno de ofertas llamativas, hay productos que destacan no por el ruido, sino por el equilibrio: mucho móvil por un precio muy razonable. Es justo lo que está pasando con el Xiaomi Redmi Note 14 5G, un smartphone con 8+256GB, pantalla AMOLED de 6,67’’ a 120Hz, cámara de 108MP y batería de 5110mAh que baja un 25 % hasta quedarse en 179€. Por prestaciones reales frente a precio, es de esas compras que sientes que has aprovechado de verdad.

Por qué este Redmi Note 14 5G está destacando tanto en Black Friday

Xiaomi Redmi Note 14 5G Amazon Amazon

La pantalla es uno de sus mayores argumentos. El panel AMOLED FHD+ a 120Hz se ve fluido, nítido y con colores vivos, algo que se nota tanto en vídeos como en redes sociales o navegación diaria. Para quien pasa muchas horas frente al móvil, este salto de calidad visual se agradece muchísimo.

El rendimiento está a la altura de lo que se le pide a un buen gama media actual. El procesador MediaTek Dimensity 7025-Ultra mueve las apps con soltura, permite multitarea sin tirones y ofrece una experiencia estable incluso en juegos moderados. Los 8GB de RAM y los 256GB de almacenamiento dan margen de sobra para fotos, vídeos, apps y archivos sin preocuparte de borrar cada dos semanas.

La cámara de 108MP es otra de las razones por las que este modelo está gustando tanto. Permite capturar fotos con muy buen nivel de detalle, colores equilibrados y un rendimiento nocturno sorprendente para su precio. No hace falta ser experto: es de esos móviles que hacen buenas fotos “sin pensar”.

La batería de 5110mAh completa el círculo. Dura fácilmente un día y medio en uso normal, y quienes lo exprimen más suelen llegar al final del día sin problemas. Para quienes vienen de móviles que se quedan cortos a mitad de tarde, este extra de autonomía se nota desde el primer día.

Para quién es ideal y por qué esta bajada lo convierte en una compra inteligente

Este Xiaomi es perfecto para quienes quieren un móvil equilibrado, moderno y que rinda bien en todo sin gastar lo que cuesta un gama alta. Ideal para usuarios que trabajan desde el móvil, hacen muchas fotos, consumen vídeo, viajan o simplemente buscan un dispositivo rápido y fiable para varios años.

También encaja muy bien como móvil de regalo: tiene diseño, potencia y cámaras que impresionan sin disparar el presupuesto. Y su versión española garantiza compatibilidad total con redes, actualizaciones y garantía oficial.

La bajada a 179€ marca la diferencia. Es ese punto en el que deja de ser un buen móvil “por su precio” y pasa a ser directamente una de las compras más sensatas del día. Con esta relación calidad–precio, cuesta encontrar alternativas que igualen el conjunto.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.