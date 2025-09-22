¿Se quedan sin batería a mitad de jornada? Estos auriculares Huawei aguantan más… y valen 20 euros

A muchos nos ha pasado: sales de casa con prisa, te pones los auriculares y a la hora ya estás con el aviso de batería baja. Por eso sorprende lo que ofrece Huawei con sus FreeBuds SE 2, unos true wireless sencillos pero muy efectivos que ahora pueden encontrarse en AliExpress por apenas 20,95€. Lo mejor no es solo el precio, sino la autonomía: hasta 9 horas de uso por carga y 40 horas en total con el estuche.

Auriculares sencillos, pero con detalles que marcan la diferencia

Huawei FreeBuds SE 2 AliExpress AliExpress

Lo interesante de este modelo es que, pese a ser de entrada, reúne varias características que normalmente se ven en gamas más caras:

Autonomía líder en su rango: 9 horas de reproducción por carga y 40 horas sumando el estuche.

9 horas de reproducción por carga y 40 horas sumando el estuche. Carga rápida práctica: con solo 10 minutos en la caja, aguantan 3 horas de música.

con solo 10 minutos en la caja, aguantan 3 horas de música. Diseño ligero: cada auricular pesa 3,8 g y está moldeado con base en más de 300.000 estudios de oído humano.

cada auricular pesa 3,8 g y está moldeado con base en más de 300.000 estudios de oído humano. Bluetooth 5.3: conexión estable y baja latencia, perfecta para vídeos y juegos.

conexión estable y baja latencia, perfecta para vídeos y juegos. Sonido probado: han superado 26 tests de fiabilidad para garantizar rendimiento estable.

han superado 26 tests de fiabilidad para garantizar rendimiento estable. Compatibles con Android y iOS, con funciones extra a través de la app AI Life.

Estos auriculares están pensados para quienes buscan algo fiable para el día a día: llamadas, videollamadas, música en el transporte o entrenamientos en el gimnasio. No son los más avanzados del catálogo de Huawei, pero lo compensan con una autonomía que rivaliza con modelos mucho más caros.

Para quienes priorizan comodidad, batería y precio bajo, los FreeBuds SE 2 son una compra que sorprende por lo que ofrecen a cambio de tan poco.

