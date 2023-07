El robot aspirador más inteligente para no preocuparte más por el suelo

Mantener el suelo de tu hogar siempre limpio no es del todo fácil ni apetecible. Muchas veces no hay tiempo para ello o no dura el limpiado lo que nos gustaría.Para la limpieza más inteligente, este robot aspirador es la solución perfecta, según la opinión mayoritaria entre los que lo han probado. Además, está en oferta.

Su innovador sistema de vaciado Clean Base deposita los residuos en su estación, en bolsas anti alérgenas que retienen el 99% del polvo y del moho, para despreocuparte del polvo y la suciedad por varios meses. No tendrás que vaciar su deposito tras unos meses de limpieza a fondo.

Robot aspirador en oferta De Compras La Razón

Su punto más potente es su conectividad con el asistente inteligente de Alexa. Es capaz de comenzar a limpiar tras los comandos de voz que se le den al asistente inteligente. “Alexa, dile a Roomba que friegue el salón”, por ejemplo.

Un aspirador con mapeo inteligente

Tiene la opción de realizar un mapeo inteligente de tu hogar para limpiar cada rincón. Con este mapa de tu hogar, el robot será capaz de identificar todas las áreas de la casa para así saber dónde se encuentra cada estancia y poder limpiarla. También es útil para evitar que el robot entre a limpiar a determinadas zonas de la casa como los tazones de las mascotas.

Tiene limpieza de 3 etapas de primera calidad con la tecnología 10x Power Suction y sus cepillos laterales. Además, sus dos extractores de goma permiten que el robot se adapte a diferentes superficies de suelo. Estos cepillos evitan también el enredo de los pelos de mascota.

Detecta desniveles en el suelo

Todo esto, mas los sistemas inteligentes ya existentes en anteriores gamas de iRobot como la detección de desnivel o la identificación de las zonas más sucias.

“Es fácil de usar y programar, limpia el polvo y la pelusa de mi gato, se adapta bastante bien a las particularidades de mi casa, con la autolimpieza no tienes que estar vaciando el depósito del polvo cada vez, este es un punto positivo enorme.” Comenta Javier en una del 63% de reseñas con 5 estrellas en Amazon.