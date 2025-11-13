Los seguros de vida más baratos que puedes contratar en noviembre de 2025

Contar con un seguro de vida puede ser una forma sencilla de proteger la estabilidad económica de tu familia si ocurre algo imprevisto. No solo garantiza una indemnización en caso de fallecimiento, sino que también puede cubrir la invalidez permanente, anticipar capitales por enfermedad o facilitar servicios como testamento online o asesoramiento psicológico.

En noviembre de 2025, el mercado ofrece opciones más competitivas que nunca. Hay pólizas desde 37€ al año, con distintas coberturas y edades máximas que se adaptan a cada perfil. En esta comparativa repasamos los seguros de vida más baratos del mes, explicando qué incluye cada uno y qué aspectos deberías revisar antes de contratarlos.

Surne: el seguro de vida más económico desde 37€

El seguro de vida de Surne vuelve a destacar este mes como el más asequible del mercado. Con un precio anual desde 37€ y una edad máxima de contratación de 70 años, ofrece una protección completa con invalidez permanente absoluta y la posibilidad de añadir adelanto de capital por enfermedad o testamento online.

Se trata de una póliza sencilla, pensada para quienes buscan una cobertura básica pero útil, sin costes añadidos ni complicaciones en la contratación. Además, la compañía mantiene su promoción con una pulsera Xiaomi Mi Band 6, reforzando su enfoque en el bienestar y la prevención.

PuntoVita: cobertura completa con servicios adicionales desde 48€

Por 48€ al año, PuntoVita combina un precio competitivo con un conjunto de coberturas difícil de igualar en esta gama. La póliza puede contratarse hasta los 80 años e incluye invalidez permanente absoluta, anticipo para gastos funerarios y servicio de orientación psicológica para los familiares del asegurado.

La aseguradora también obsequia una pulsera Xiaomi Mi Band 7 con la contratación. Es una opción recomendable para quienes valoran un seguro con servicios de apoyo y acompañamiento más allá de la indemnización económica.

AXA: fiabilidad internacional y protección ampliada desde 49€

El seguro de vida de AXA ofrece una de las propuestas más completas y equilibradas del mercado. Por 49€ al año, permite contratar hasta los 80 años e incluye coberturas ante invalidez permanente absoluta y enfermedades graves, dos garantías clave para reforzar la seguridad financiera del asegurado.

Su respaldo internacional y su sólida reputación en el sector aportan un plus de confianza a quienes buscan una compañía estable. Además, AXA incluye una pulsera Xiaomi Mi Band 7 como promoción, siguiendo la tendencia del resto de aseguradoras del ranking.

PuntoSeguro: protección esencial y gestión 100% online desde 49€

Con un precio anual desde 49€, PuntoSeguro ofrece una cobertura sencilla y práctica para quienes quieren asegurarse sin complicaciones. Incluye invalidez permanente absoluta y enfermedades graves, y puede contratarse hasta los 80 años.

La gestión se realiza completamente online, con un proceso rápido y transparente que facilita la comparación y contratación de la póliza. También incluye una pulsera Xiaomi Mi Band 7 como incentivo. Una alternativa recomendable si se busca agilidad, precio y una cobertura suficiente para lo esencial.

Nara: opción con enfoque médico y precio competitivo desde 55€

El seguro de vida de Nara cierra el ranking con una oferta de 55€ al año, disponible hasta los 70 años. Cubre la invalidez permanente absoluta y las enfermedades graves, ofreciendo lo necesario para proteger a la familia sin disparar el presupuesto.

La compañía acompaña su póliza con una pulsera Xiaomi Mi Band 7 y mantiene un enfoque claro en la salud y la prevención, con servicios complementarios orientados al bienestar. Una elección equilibrada para quienes buscan una cobertura esencial con el respaldo de una aseguradora consolidada.

Antes de contratar: qué revisar para no pagar de más

El precio anual es importante, pero no lo único. Antes de elegir un seguro de vida conviene comparar tres aspectos clave:

Coberturas reales: revisa si incluye invalidez, enfermedades graves o adelantos por enfermedad.

revisa si incluye invalidez, enfermedades graves o adelantos por enfermedad. Edad máxima y renovación: algunas pólizas limitan la contratación o la renovación a partir de cierta edad.

algunas pólizas limitan la contratación o la renovación a partir de cierta edad. Condiciones y exclusiones: comprueba los periodos de carencia y las situaciones no cubiertas (accidentes laborales, enfermedades preexistentes…).

También es recomendable comprobar si el seguro permite realizar gestiones online o si ofrece servicios añadidos como orientación psicológica o testamento digital, que cada vez son más demandados.

Cómo elegir el seguro de vida adecuado en 2025

Los seguros de vida baratos de este mes demuestran que es posible obtener una buena protección sin hacer un gran desembolso. Para perfiles jóvenes o familias que buscan una primera póliza, opciones como Surne o PuntoVita permiten cubrir lo esencial por menos de 50€ al año.

Si se busca una mayor solidez o coberturas médicas avanzadas, AXA, PuntoSeguro o Nara ofrecen un punto extra de tranquilidad por un coste apenas superior.

Antes de contratar, conviene comparar no solo el precio, sino qué cubre realmente cada póliza y qué servicios complementarios ofrece. La mejor opción no siempre es la más barata, sino la que se adapta mejor a tus necesidades y a tu momento vital.

