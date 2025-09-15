El Moonwatch de Pagani que parece de lujo y mantiene el mecanismo Seiko cae por debajo de los 60 euros

No hace falta gastar miles de euros para disfrutar de un reloj con presencia, buen acabado y ese aire legendario que evocan los cronógrafos espaciales. Pagani Design ha lanzado su propio Moonwatch, un modelo que juega en la liga de los relojes aspiracionales pero con un precio que sorprende: 57,69€ en AliExpress aplicando el código ESFS06. Y lo interesante es que no se queda solo en la estética, sino que incorpora detalles técnicos muy sólidos para lo que cuesta.

Un reloj que mezcla historia y fiabilidad

PAGANI DESIGN Moon Watch AliExpress AliExpress

Este Pagani monta un movimiento japonés Seiko VK63, conocido por su precisión y fiabilidad en cronógrafos de cuarzo híbrido. En la práctica, significa que no solo luce como un reloj de alta gama, sino que mide el tiempo con exactitud y sin desajustes, con una batería que aguanta entre 2 y 3 años.

El diseño es lo que atrapa a primera vista: caja robusta, brazalete de acero inoxidable con buen peso y un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos que no suele verse en relojes de este rango de precio. Las agujas y los marcadores son luminiscentes, lo que garantiza legibilidad incluso de noche, y la resistencia al agua llega a 100 metros, más que suficiente para un uso cotidiano y deportivo.

Algunos detalles que lo hacen especial:

Inspiración Moonwatch: estética deportiva y elegante a la vez.

Movimiento Seiko VK63: cronógrafo fiable y duradero.

Brazalete de acero sólido: más resistente y con mejor tacto que otros en este segmento.

Superluminova : brillo nocturno tras absorber luz.

Resistencia al agua 100 m: apto para lluvia, piscina o entrenos al aire libre.

Además, viene con caja de presentación, manual y paño de limpieza, lo que lo convierte también en un buen regalo. Y a diferencia de muchos relojes económicos, Pagani ofrece 2 años de garantía, algo poco común en este rango de precios.

Este Moonwatch es una de esas piezas que entusiasman a quienes valoran la relojería accesible: un guiño al lujo, con componentes serios y un precio que cualquiera puede permitirse. Un reloj para quienes disfrutan mirando la hora… y soñando un poco más allá.

