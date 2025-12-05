Un taladro que vale la mitad que un Bosch y aun así trae dos baterías: la sorpresa del bricolaje doméstico

Quien hace chapuzas en casa lo sabe: no hace falta una herramienta profesional para colgar una estantería, montar un armario o ajustar un mueble. Por eso este taladro atornillador inalámbrico con dos baterías, ahora por 25,72€ (52% de descuento), está sorprendiendo a tanta gente. No solo cuesta la mitad que modelos más conocidos, sino que además incluye dos baterías, un kit de 24 piezas y un diseño pensado para quien quiere algo práctico y fácil de manejar.

Un taladro pensado para quienes hacen bricolaje real: sencillo, potente y con ejemplos del día a día

Lo que más valoran quienes lo prueban es que no hace falta saber de herramientas para sacarle partido. Sus dos velocidades ayudan a controlar bien cada tarea: la lenta (0–350 RPM) evita que el tornillo baile o se pase de rosca; la rápida (0–1350 RPM) sirve para perforar madera, plástico o metal sin esfuerzo. En la práctica, esto se traduce en situaciones muy concretas:

Colgar un cuadro sin astillar la pared.

Montar muebles sin destrozar tornillos blandos.

Instalar baldas en un cuarto de estudio.

Arreglar bisagras que ya no cierran bien.

Las 32 posiciones de par permiten ajustar la potencia con bastante precisión. Si alguna vez has pelado un tornillo o hundido demasiado una cabeza en la madera, sabrás lo útil que es esto. Basta con subir o bajar un punto, igual que haces con el volumen del móvil, hasta dar con el ajuste perfecto.

El otro gran atractivo está en las dos baterías de 21V (6500 mAh entre ambas). En un uso real significa que puedes trabajar sin prisas: mientras una se descarga, la otra está lista. Para quien arregla cosas durante el fin de semana o tiene pendiente una lista de tareas en casa, este detalle marca la diferencia entre poder terminar un proyecto o dejarlo a medias.

El kit de 24 piezas es ideal para empezar: brocas básicas, puntas habituales y accesorios suficientes para cubrir las tareas más comunes. Para el usuario medio, es más que suficiente durante bastante tiempo. Además, el agarre es cómodo, pesa poco y se maneja bien incluso si no sueles usar herramientas.

Una herramienta modesta que acaba siendo la más útil del cajón

Es el típico taladro que compras “por si acaso” y terminas usando más de lo esperado. Entre la doble batería, las velocidades bien pensadas y el kit completo, funciona como un pequeño aliado para resolver las chapuzas del día a día sin invertir demasiado.

