La moda de los mini PC sigue creciendo: por poco más de 100 euros tienes un ordenador completo para el día a día

Cada vez más gente descubre que no hace falta una torre enorme ni gastarse una fortuna para tener un ordenador funcional. Los mini PC están viviendo su mejor momento por una razón muy sencilla: caben en la palma de la mano, consumen poco y para tareas diarias funcionan mejor de lo que muchos esperan. Un ejemplo es este MLLSE G3 con procesador Intel N100, 8GB de RAM y 256GB SSD, que AliExpress deja en 110,61€ (antes 221,22€). Una alternativa barata para teletrabajo ligero, clases online, ofimática o como equipo multimedia para el salón.

Un mini PC que sorprende por lo fluido que va en tareas cotidianas

MLLSE G3 AliExpress AliExpress

El corazón de este modelo es el Intel N100, un procesador de 12ª generación que, pese a ser modesto, ofrece un rendimiento muy estable para uso real: navegar con varias pestañas, editar documentos, videollamadas, gestión de archivos o aplicaciones de productividad básicas. Es justo el tipo de chip que hace que un mini PC parezca más ágil de lo que esperas, sobre todo si vienes de equipos antiguos que ya arrastran los años.

Los 8GB de RAM DDR4 permiten manejar varias ventanas sin problemas y los 256GB SSD hacen que el sistema —Windows 11 Pro— arranque rápido y que las apps se abran casi instantáneamente. Además, si en algún momento necesitas más capacidad, admite ampliación hasta 2TB en M.2 PCIe y 1TB en M.2 SATA, algo poco habitual en dispositivos tan pequeños.

Otro punto interesante es su tarjeta gráfica integrada a 750 MHz, suficiente para vídeo 4K, streaming fluido, YouTube sin tirones y alguna partida casual a juegos menos exigentes. No es un ordenador gaming, pero sí cumple más que bien en entretenimiento.

Tamaño mínimo, consumo bajo y más conexiones de las que parece

El encanto de los mini PC es que desaparecen en el escritorio. Este mide apenas 114 x 106 x 42,5 mm, así que cabe detrás del monitor, en una estantería o incluso puede llevarse en una mochila. Y como es silencioso y consume muy poca energía, también se está usando mucho como PC de oficina, equipo para estudiantes o centro multimedia conectado a la televisión.

A nivel de puertos es mucho más completo de lo que aparenta:

3 USB 3.0 + 1 USB 2.0,

Ethernet Gigabit,

HDMI doble con salida hasta 4K @ 60Hz,

jack 3,5mm,

WiFi 5 y Bluetooth 4.2.

Con dos HDMI puedes tener dos monitores a la vez, algo que mejora muchísimo la productividad para trabajar o estudiar. También es ideal para usarlo como mini centro multimedia: conectar uno a la tele del salón, manejarlo con teclado inalámbrico y tener acceso a plataformas de streaming, música, navegador y archivos personales.

Su bajo consumo hace que sea perfecto para dejarlo encendido descargando archivos, gestionando documentos en la nube o actuando como mini servidor doméstico sin sentir que la factura de luz se dispara.

Un ordenador pequeñísimo que termina siendo más útil de lo esperado

Este tipo de mini PC se está volviendo habitual en casas donde se necesita un equipo práctico, económico y silencioso. Para quien solo quiere algo fiable para trabajar, estudiar o usar en la TV, es difícil pedir más por poco más de 100 euros. Y, al final, esa es la clave de que esta categoría siga creciendo: hacen justo lo necesario, ocupan nada y se integran en el día a día sin complicaciones.

