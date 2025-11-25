Taurus, Rowenta y Orbegozo compiten por el top ventas del invierno: tres calefactores que calientan rápido y gastan poco

Cuando el frío llega de golpe, lo normal es improvisar: una manta, una sudadera extra… pero hay habitaciones que se resisten. Para esos momentos en los que necesitas calor inmediato sin disparar el gasto, los calefactores portátiles vuelven a ser uno de los aliados más prácticos del invierno. Modelos como el Taurus New Gobi, el Rowenta My Nomad o el Orbegozo CV 2300 están entre los más buscados estos días por su capacidad para calentar rápido, su consumo ajustado y su tamaño compacto, ideal para moverlos por casa según lo necesites. Si estás pensando en hacerte con uno antes de que llegue el verdadero frío, estas opciones pueden ser justo lo que buscabas.

Taurus New Gobi – un calefactor compacto para calentar rápido cualquier estancia

Taurus New Gobi Amazon Amazon

El Taurus New Gobi es ese calefactor práctico que se agradece en los primeros días de frío, cuando todavía no quieres encender toda la calefacción de casa. Su potencia de 2000W permite calentar habitaciones pequeñas y medianas en pocos minutos, y los 2 niveles de calor ayudan a ajustar la intensidad según el momento del día.

Además, incorpora función ventilador, algo muy útil para aprovecharlo también en verano o simplemente mover el aire en habitaciones cerradas. El termostato regulable mantiene una temperatura estable sin gastar más de lo necesario, mientras que la protección térmica evita sobrecalentamientos.

Es ligero, fácil de mover gracias a su asa de transporte, y el piloto luminoso ayuda a ver cuándo está en funcionamiento. Una solución sencilla y eficaz para quienes buscan un calefactor compacto y rápido.

Rowenta My Nomad – calor potente en un diseño silencioso y fácil de mover

Rowenta My Nomad Amazon Amazon

El Rowenta My Nomad SO8231F0 destaca por su equilibrio entre potencia, silencio y tamaño reducido. Ideal para dormitorios o despachos donde el ruido puede resultar molesto, su modo Eco reduce el consumo a 900W, mientras que el modo Turbo de 1800W ofrece un golpe de calor inmediato cuando el frío aprieta.

Su diseño compacto lo hace muy fácil de transportar, por lo que puedes moverlo entre estancias sin esfuerzo. Además, Rowenta cuida especialmente el nivel sonoro: este modelo es notablemente silencioso, algo que se agradece si lo usas mientras trabajas, estudias o duermes.

Es una opción perfecta para quienes buscan buen rendimiento energético y comodidad diaria, sin renunciar a un aparato discreto y eficiente.

Orbegozo CV 2300 – un convector de bajo consumo para mantener el calor sin ruidos

Orbegozo CV 2300 Amazon Amazon

El Orbegozo CV 2300 es uno de esos convectores clásicos que siguen funcionando tan bien por su bajo consumo y funcionamiento silencioso. Con 2000W de potencia y 3 niveles de calor, permite ajustar la temperatura de manera muy precisa y mantener estancias cálidas sin necesidad de potencia excesiva.

Su termostato regulable ayuda a optimizar el gasto, mientras que la protección contra sobrecalentamiento aporta tranquilidad en usos prolongados. A diferencia de los calefactores con ventilador, este convector trabaja por convección natural, por lo que apenas hace ruido y ofrece un calor más suave y constante.

Es una opción muy interesante para dormitorios, salones pequeños o segundas residencias, donde se valora un aparato estable, duradero y que no moleste por la noche.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.