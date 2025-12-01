Último día para conseguir Movistar Plus+ por 1 euro: Champions, cine de estreno y mucho más por el precio de un café

Hoy es ese día del año en el que te preguntas: “¿Cómo puede costar esto un euro?” Pues sí, Movistar Plus+ deja su suscripción en 1€ el primer mes… y hoy es el último día para activarlo antes de que vuelva a los 9,99€/mes. No hay trucos, ni letra pequeña, ni contratos eternos: si después no te convence, te das de baja y listo. Pero si te gusta tener a mano un buen partido, una película reciente o una serie que engancha, el mes te va a salir más que rentable.

¿Qué te llevas por ese euro? Mucho más de lo que crees

Movistar Plus+ Black Friday Movistar Plus+ Movistar Plus+

1. Partidazos de los que no puedes ver en ningún otro lado

No hablamos de partidos menores, sino de los partidos que la gente realmente quiere ver:

Real Madrid – Manchester City (Champions, 10 diciembre)

(Champions, 10 diciembre) Real Madrid – Sevilla (LaLiga, 20 diciembre)

(LaLiga, 20 diciembre) Atlético – Barça (LaLiga, 2 diciembre)

(LaLiga, 2 diciembre) Athletic – Atlético (6 diciembre)

Y además: lo mejor de laChampions, Europa League, toda LaLiga Hypermotion, Premier, Primera Federación, Euroliga de baloncesto y más. Todo incluido. Por 1 euro.

2. Estrenos recientes de cine que no han pasado por salas

En diciembre llegan títulos nuevos cada semana. Algunos han tenido recorrido en festivales, otros son estrenos directos de plataformas. Pero todos comparten algo: solo los verás aquí.

3. Series originales que están dando que hablar

El silencio de Eduardo Casanova (1 de diciembre), Celeste, Poquita Fe, Rapa… y un catálogo con temporadas completas que puedes maratonear sin anuncios ni restricciones.

4. Contenido para ver todos juntos… o cada uno a su ritmo

Funciona en Smart TV, móvil, tablet y ordenador.

Es decir:

Fútbol en el salón,

Película en la tablet,

Serie en el móvil, todo a la vez si quieres.

¿Y después del primer mes?

Si no te convence, lo cancelas antes de que termine el mes y no pagas más. Si te gusta, sigue a 9,99 €/mes. No hay permanencia, no hay compromiso, no hay sustos.

Por qué esta oferta merece la pena (quizá más de lo que esperabas)

Porque por 1 euro vas a poder ver partidos que en cualquier otra plataforma exigirían un paquete adicional. Porque puedes entrar, probarlo sin presión y salir cuando quieras. Y porque es Black Friday: si en algún momento del año hay que aprovechar, es hoy.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.