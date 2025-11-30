Sueldazo de la ONCE: comprobar resultado del sorteo de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

El cupón premiado con El Sueldazo del Fin de semana de la ONCE de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, ha sido el 75874, con el correspondiente número de Serie 053. El número acertante tiene un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado.

Los cuatro segundos premios, de cuatro sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años, han sido los siguientes:

52662, número de Serie 047.

84986, número de Serie 055.

11057, número de Serie 032.

74471, número de Serie 025.

Los sábados y domingos se juega el "Sueldazo de la ONCE", un sorteo en el que los participantes pueden ganar un primer premio de Sueldazo de 5.000 € al mes durante 20 años más 300.000 € al contado para todo lo que quieras y además, 4 segundos premios de 2.000 € al mes durante 10 años por tan solo 2 €.

El cupón ganador del primer premio del Sueldazo Fin de Semana estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción.

Los ganadores de los 4 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 5ª.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.