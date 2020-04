Ciudadanos reclama una plataforma educativa potente y eficaz

Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes ha pedido a la Conselleria de Educación que desarrolle una plataforma “potente y eficaz” que permita garantizar la educación en línea de calidad durante el tiempo que estén suspendidas las clases presenciales a causa del coronavirus.

En un comunicado, la portavoz adjunta de Cs Merche Ventura ha criticado la "falta de previsión de la Conselleria, que no ha dotado de suficientes recursos ni ha tenido previsto un plan de contingencia que permitiera el desarrollo normal de las clases ante imprevistos como este".

"Es una vergüenza que, en pleno siglo XXI, la Comunitat Valenciana haya demostrado que no está preparada para hacer frente al reto de la docencia a distancia", ha manifestado Ventura, quien ha asegurado que la plataforma puesta en marcha por la Conselleria "no funciona correctamente y se colapsa en numerosas ocasiones porque no tiene capacidad para que se conecten tantos usuarios a la vez".

Además, la portavoz de Educación de Cs también ha afeado al Consell que "no se haya dado la formación adecuada en el manejo de estas herramientas tecnológicas a los profesores, que se han visto obligados por las circunstancias a adecuar los contenidos".

Según la diputada, el conseller de Educación, Vicent Marzà, anunció cursos de formación para el profesorado para esta semana, pero "después de un mes con las clases suspendidas, esta iniciativa llega tarde y la realidad es que muchos han tenido que aprender de manera autodidacta".

“El resultado de esta dejación por parte del Consell es que la calidad y resultados académicos de miles de escolares se van a ver perjudicados este curso, por lo que se hace imprescindible, ahora todavía más, aumentar la inversión para garantizar un futuro preparado para la enseñanza virtual”, ha concluido.