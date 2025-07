Sólo sé que no sé nada. Apelaba Sócrates en esta sentencia a la humildad intelectual; al valor que tiene reconocer que no saber de algo o sobre algo; para eso están los libros y ahora, por desgracia, Internet. Reforzaba su tesis con otra archiconocida sentencia en la que daba un paso más allá, asegurando que el reconocimiento de la propia ignorancia es el único camino hacia la sabiduría. Era un sabio y era griego. Mi padre, Santi, alicantino de raza que no griego, también es un sabio, pero por encima de todo es mi padre. Una mente lúcida a sus 83 años, físico y matemático; me enseñó a pensar y a comprender que las matemáticas y la filosofía son dos pilares del conocimiento humano. Dos grandes referencias en mi vida, sin duda.



Así que ahora, cuando leo en los medios de comunicación, que el doble grado de matemáticas y física es la carrera universitaria con mayor nota de corte en Alicante y en la Comunidad Valenciana, desplazando a las carreras sanitarias, principalmente a medicina, sonrío y pienso en mi padre.Me alegra que esas dos materias, que sobre el papel podrían espantar hasta a los estudiantes más brillantes, tengan tanta aceptación. Y que haya jóvenes que, aun siendo conscientes del grado de dificultad de las mismas, se atrevan a hincarles el diente.



La razón no es otra que su aplicación práctica; sin la física no hay meteorólogos y sin las matemáticas no hay inteligencia artificial. En tiempos de cambio climático y de danas, los meteorólogos, que no hombres del tiempo, son más necesarios que nunca. De la inteligencia artificial ni hablamos; es el presente y el futuro y nos ha arrollado.

Pues eso, que los niños quieren ser físicos y matemáticos, que sin el pensamiento crítico no somos nada. Y que los griegos, con las matemáticas, hicieron mucho bien a la humanidad.