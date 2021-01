El PP pide a Puig “no más mentiras” con la vacunación: “Queremos más trabajo y gestión”

El portavoz de sanidad el Grupo Popular, José Juan Zaplana, ha señalado que “los valencianos estamos hartos de tanta mentira y propaganda de Puig” tras anunciar hoy que la próxima semana acabará con la existencia actual de vacunas.

Zaplana ha señalado que “los valencianos estamos hartos de tanta propaganda de Puig y tan poca gestión. No queremos más mentiras y falsedades sino trabajo y gestión. En lugar de pedir disculpas por haber fallado, nos quieren hacer creer que la vacunación es un éxito cuando todos los profesionales y los ciudadanos sabemos del fracaso generalizado, con lentitud y falta de coordinación en la vacunación”.

El portavoz popular ha indicado que “todavía no existe un plan de vacunación para los médicos y personal sanitario que también trabaja en primera línea en los centros privados como médicos, personal de enfermería, dentistas, etc. Les abandona y no pueden ser que den largas para estos trabajadores que están en primera línea de combate contra el covid”.

“Los datos reales son los que facilita el propio Ministerio: 15.965 dosis administradas y un 26,1% de las entregadas. Esa es la realidad, lo demás Ximofake”.

Por otra parte, el diputado popular ha denunciado el abandono absoluto de los transportistas valencianos por la falta de previsión del gobierno de Sánchez y Puig. “No pueden alegar que no se podía saber, pero no han hecho absolutamente nada. Mientras la gente sufre la inactividad de su gobierno y pierde vidas de personas cercanas, cae contagiada, cierra sus negocios, no puede llegar a fin de mes y trabaja sin medios, otros se dedican a vivir a su costa subidos al coche oficial y a las subvenciones públicas. Apenas hace cuatro días, Puig dijo que no se suspenderían operaciones en los hospitales. Tres días después ya se han suspendido. Todo es mentira y Ximo anuncios sin ningún fundamento”.

Por último, José Juan Zaplana ha afirmado que “todos menos Puig sabemos que el plan de vacunación de la primera fase es un fracaso. Está en riesgo la salud y la vida de miles de mayores valencianos que se merecen una administración que les proteja y no les falle. Solo se ha vacunado a 3 de cada diez mayores y profesionales de las residencias de la Comunitat Valenciana”.