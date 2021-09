Casado y Arrimadas reivindican el espíritu fallero

Ni el presidente del PP, Pablo Casado, ni la de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han querido perderse la visita a las Fallas de Valencia. El primero, lo hace de manera habitual, “es un elemento muy importante de nuestra imagen internacional, del turismo y de las tradiciones”, y la segunda, es la primera vez que lo hace como líder de la formación naranja.

En sus agendas, obligado el recorrido por los monumentos de especial y en sus discursos, los elogios a la resistencia fallera, a su coraje y perseverancia, pero también por la importancia que tienen como sector económico.

Casado ha agradecido la “perseverancia y la valentía” del mundo fallero y ha pedido que el Ayuntamiento de esta ciudad destine ayudas económicas a todos los sectores vinculados a esta fiesta, que no se ha podido celebrar hasta ahora por la pandemia.

Así lo ha señalado en una comparecencia tras visitar la Falla Exposición-Micer Mascó, en la que también ha expresado su apoyo a las reivindicaciones de la Comunitat Valenciana, como una financiación autonómica justa, y ha asegurado que siempre estarán “volcados con esta tierra para seguir mejorando”.

Casado, a quien esta comisión fallera le ha regalado una camiseta con el lema “Ser fallero es de valientes”, ha reivindicado la valentía de unos falleros que lo han pasado “muy mal”, primero con la pandemia, que obligó a posponer las Fallas, y luego con la Dana que puso en riesgo la “Plantà” el pasado miércoles.

Ha explicado que todo ello se tratará en la convención nacional que el PP clausurará a principios de octubre en la Plaza de toros de Valencia, un lugar “muy especial” para esta partido y cuya elección “no es casualidad”, pues es donde “se han anticipado las grandes victorias electorales y se ha vuelto a reconectar con la calle, con la ciudadanía”.

Según Casado, los españoles, a pesar de los mensajes “triunfalistas” del Gobierno español, “lo siguen pasando mal” y sigue habiendo “millones” de personas que no llegan a final de mes, de jóvenes que no tienen trabajo o de pensionistas que temen no tener garantizada la pensión en el futuro, y ha lamentado que se haga “triunfalismo” con las cifras de la pandemia, que dejan 150 muertos al día.

El líder del PP ha señalado que “esta tierra lo tiene todo para liderar las cifras más exitosas” a nivel nacional y mundial, pero le faltan “unas buenas Administraciones, que gestionen bien y de forma cercana a la gente” y que “no tengan líos”, como ocurre en las coaliciones de gobierno y los “tripartitos radicales”.

Casado ha estado acompañado por el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, de quienes ha dicho que son los futuros presidente de la Generalitat y alcaldesa de la ciudad, lo que permitirá tener “unas instituciones que defiendan mejor esta tierra”.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas (centro), durante una visita la falla de Convento Jerusalén FOTO: Jorge Gil Europa Press

Mazón ha resaltado que el PP, y Casado en particular, “quiere mucho a la Comunitat Valenciana”; ha asegurado que el líder nacional del partido “toreará camino de la Moncloa” en la convención en la plaza de toros, y ha mostrado su optimismo por la “oportunidad” que suponen estas Fallas para demostrar que se pueden celebrar fiestas “con responsabilidad”.

Catalá ha indicado que Casado es “un valenciano más” y le ha agradecido el “cariño” con València; ha pedido a los Gobiernos local y autonómico ayudas para todos los sectores implicados en las Fallas; y ha defendido que los falleros son “peleones, fuertes” y “todas las adversidades”, y ahora quieren demostrarle al mundo “que la cultura segura vale la pena”.

Por su parte, Inés Arrimadas, ha visitado esta mañana la falla de Convento Jerusalén y ha resaltado que se trata de una de las primeras fiestas a nivel internacional que se pueden volver a retomar con restricciones. “Queremos que sea un ejemplo de que se puede ir retomando poco a poco las actividades festivas, culturales y económicas”.

La presidenta nacional de Cs ha recordado que estas Fallas “son especiales, con circunstancias que no son las normales” por la pandemia, pero ha valorado que “se nota la ilusión y la emoción de mucha gente que tenía ganas de reencontrarse con sus fiestas, con sus Fallas”.

Con su visita a los monumentos falleros, Arrimadas ha querido mostrar su “reconocimiento y apoyo explícito a los falleros que han soportado muchas dificultades después de la pandemia y la congelación de las Fallas del año pasado y también se han tenido que sobreponer a las tremendas lluvias que ha sufrido la Comunitat Valenciana en los últimos días”.