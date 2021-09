Oltra aceptará una moratoria en la aplicación de la tasa turística a cambio de acordar su implantación

Compromís y Podemos van a por todas en la implantación de la tasa turística pero, al menos de momento, no será una cuestión que impida avanzar en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2022. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha mostrado confiada en que se llegará a un acuerdo a pesar de que el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho que la prioridad es recuperar la actividad económica en el sector del turismo.

La tasa ya se presentó en 2017 e incluso se llegó a concretar cómo sería su aplicación. No obstante, en esta ocasión se parte de cero. Oltra ha dejado bien claro que se trata de una cuestión que debe pactarse en la comisión negociadora creada para abordar la fase más política de los Presupuestos.

Sobre el hecho que sea el momento idóneo para plantear esta tasa, ha afirmado que la primera vez que se propuso su implantación no había crisis, pero tampoco se vio apropiado. “La cuestión no es el momento en el que se plantee”. Es más, ha dicho que 2022 “tiene 365 días”, por lo que se puede poner su inicio “el 1 de enero, el 1 de julio o el 30 de noviembre, o incluso establecer una vacatio más amplia si hay acuerdo”.

Además, también ha especificado que el sector turístico no se ha mostrado en contra, sino que ha sido la patronal hotelera (Hosbec). “Las ‘kellys’ también son sector turístico y sí están a favor”, además, ha apuntado a que el empresariado no paga esta tasa, sino que la paga al turista que viene de fuera de la Comunitat. En este sentido, ha apuntado que la idea es que sea proporcional y que no abone lo mismo el que se aloja en un hotel de cinco estrellas que en una casa rural.

Sobre el hecho de que realizase este anuncio el mismo día que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, estaba reunido con su homólogo andaluz, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, ha asegurado que la reunión su reunión con el vicepresidente Héctor Illueca estaba prevista desde que este tomó posesión.

Sobre la negociación de los presupuestos ha vuelto a insistir en que la forma en que se presenten las cuentas es tan importante como el tiempo y, por tanto, primará el contenido a que se presenten en la fecha que permitirá aprobarlo en el periodo ordinario de sesiones, el 31 de octubre.