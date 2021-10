Mazón se presenta como un hombre de consenso, “hay que estar por encima de la siglas”

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, se presentó ayer ante la sociedad civil como un hombre de consenso. Durante su intervención en la Tribuna del Club Encuentro Manuel Broseta, optó por destacar la fuerza de la ciudadanía y de todas las asociaciones que la conforman como eje de la acción de cualquier buen político. «La sociedad civil es el verdadero líder, hay que ser generoso y escuchar a todos porque las mejores ideas no son de nuestras ideologías, partidos o amigos».

Noticias relacionadas Presupuestos. Compromís se suma a la oposición para denunciar que Cataluña vuelve a ganar a la Comunitat Valenciana en inversiones

Como prueba de que sus palabras pueden transformarse en realidad, recordó que como presidente de la Diputación de Alicante, ha pactado los Presupuestos con Compromís y con el PSPV y que el PPCV ha pasado a formar parte de la Plataforma Pel Finançament Just.

El momento que atraviesa la Comunitat, insistió, requiere «altura de miras por encima de las siglas partidistas» y remató esta afirmación defendiendo la necesidad de «declarar zonas desmilitarizadas del conflicto político. Hay que promover una nueva cultura política en la que los intereses de los ciudadanos estén por encima de los intereses partidistas de cada uno».

Mazón explicó que la Comunitat Valenciana sufre el «ninguneo» del Gobierno de España y, por tanto, «no hay tiempo para que cada uno busque una medalla política. Al contrario, tenemos que unir esfuerzos».

Mazón enviará un documento de enmiendas a los Presupuestos de 2022 a todos los grupos políticos con representación en el Congreso y el Senado para que apoyen «las inversiones justas y necesarias del Estado que necesita la Comunitat Valenciana».

El pasado viernes ya mandó una carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para solicitarle una reunión para abordar esta cuestión, pero no ha obtenido respuesta.

El presidente del PPCV resaltó que la Comunitat ya tiene un grave déficit por el sistema de financiación autonómica y ahora los presupuestos suponen un nuevo freno a la inversión y a la recuperación económica, por eso, la prioridad es «mejorar un borrador que es bochornoso para las tres provincias».

ETA y los impuestos

Mazón aludió a la esencia del PP en dos aspectos. El primero, con respecto a ETA. En su opinión, las palabras de Arnaldo Otegi son insuficientes. «Las víctimas no pueden caer en el olvido ni en la humillación. Se debe pedir perdón y también condenar la violencia y el daño que produjeron injustamente. Esta herida no tiene tamaño, no se hace ni más grande ni más pequeña con el paso del tiempo».

Con respecto a los impuestos, el presidente del PPCV presumió de la «revolución fiscal» que defiende su partido. «Vamos a bajar los impuestos en 1.530 millones de euros en la Comunitat Valenciana, especialmente a las rentas más bajas, porque el objetivo es despertar la actividad económica y crear 70.000 puestos de trabajo».

También avanzó que en las próximas semanas va a presentar un Plan de Empleo centrado en la lucha contra el desempleo juvenil, que es del 42 por ciento en la Comunitat.