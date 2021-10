Oltra: “Estoy convencida de que no habrá que prorrogar los presupuestos, pero tampoco sería un cataclismo”

La negociación de los Presupuestos de la Generalitat valenciana de 2022 se ha convertido en algo cercano a una serie de Netflix. Prácticamente cada hora hay informaciones nuevas acerca de si las cuentas se presentarán o no en tiempo y forma, es decir, antes del 31 de octubre. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado hoy tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano, que tiene “poca fe” en que las cuentas se aprueben el domingo ya que “queda mucho trabajo por hacer”.

No obstante, se ha mostrado absolutamente convencida de que no será necesario prorrogar las cuentas de este año, tal y como se había asegurado desde algunas fuentes, y de que los Presupuestos para 2022 estarán aprobados antes de que finalice el mes de diciembre. En cualquier, caso, ha señalado, si esto sucediera, es decir, si se tuvieran que prorrogar, “tampoco sería un cataclismo”, y ha recordado que “estuvimos tres años con los presupuestos de Montoro (exministro de Hacienda del PP) y no se hundió el mundo”.

“Me preocupa mucho más que se cumpla el derecho de los valencianos y las valencianas a tener un vivienda digna, que los plazos administrativos”, ha resaltado la vicepresidenta, para quien, ha insistido, “lo importante es el qué, no el cuándo”.

Sobre esto, ha recordado que el año pasado, tras haberse presentado los presupuestos, se entregaron en Les Corts 213 folios de correcciones. “Creo que esto tampoco queda muy bonito”, ha señalado, y ha insistido en que lo importante es que las cuentes estén bien hechas, y no solo cumplir el plazo marcado por el Estatuto.

Preguntada por las razones del retraso, la también consellera de Igualdad, ha explicado que los del año que viene son unos presupuestos “muy complejos” al tener que integrar multitud de fondos europeos de reconstrucción y de nuevas inversiones del Estado. En este sentido, ha relatado como ejemplo, que ayer a las 9 de la mañana no estaban incluidos en el borrador final los 300 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado han destinado en 2022 a la Conselleria de Transportes.

“Estamos hablando de este tipo de cosas, sin los números reales es difícil que haya un acuerdo político”, ha explicado la vicepresidenta, quien ha asegurado desconocer de quién es la responsabilidad de que se produjera este error. La pregunta sobre el asunto venía a colación de que durante estos días fuentes cercanas a Compromís habían responsabilizado a la Dirección General de Presupuestos, dependiente de la Conselleria de Hacienda (PSPV) de los retrasos en las negociaciones.

Sobre el supuestos ajuste de 1.000 millones de euros que habría estado paralizando la negociación a lo largo de esta semana, Oltra ha asegurado que “no es la información que ella tiene”, sino que la prolongación de las conversaciones se ha producido por la especial complejidad de las cuentas de este año.

Preguntada por si este retraso supone un fracaso de la Comisión Política que ella mismo pidió que se creara para negociar las cuentas, ha asegurado que “quien diga eso es porque desconoce el trabajo que está realizando la Comisión”.

Sobre si las cuentas para el año que viene serán expansivas, ha asegurado que lo serán necesariamente al incluir nuevos fondos europeos de reconstrucción tras la pandemia.