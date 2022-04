Una floristería de Valencia regala junto a las flores un perfume y un libro

La floristería “la Violeta Lolín” y “la Violeta B y Lolín” han lanzado una campaña con motivo del Día de la Madre para sus clientes y. con las flores, regalará un perfume de Prada y uno de los libros escritos por la propietaria, la escritora Lola Soriano. Según ella misma informó “se trata de tener vivos los cinco sentidos. Juntar perfume, flores y lectura es un avance en todos los aspectos”.

La que es la floristería más antigua y con más historia de Valencia apuesta así “por la felicidad y el amor -puntualiza Lola Soriano- ya que temenos que cuidar el corazón de las personas, porque es lo que nos hace caminar y caminar feliz. Día que pasa ya no vuelve. Por eso tenemos que sacar sonrisas a las personas que nos rodean afirma la escritora. Este Día de la Madre tenemos que recuperar el amor más grande. Por eso quiero juntar perfume, flores, lectura y amor. Mágico momento en el que una mujer porta flores en la mano mientras desprende un aroma de amor”.

A propósito de la idea de, junto la compra de las flores, regalar un perfume de Prada y uno de sus libros, afirmó “la pandemia me ha hecho pensar más que escribir. Por ello, con motivo del Día de la Madre se me ocurrió combinar y hacer lo que nunca había hecho: propagar felicidad. Porque la felicidad de las personas es lo que me ha movido cada día desde hace años. Alimentar el alma va a ser el centro de mi próximo libro”.

“La Violeta Lolín” lleva más de 100 años de historia. Fundada por un matrimonio valenciano afincado en el pueblo de Alboraya. Se ha llevado varios premios por decoración y por arte floral en Valencia. Decora diversas masías e Iglesias.