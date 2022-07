El unidad del Espíritu de Ermua se quiebra en el Ayuntamiento de Valencia

La unidad contra el terrorismo que nació en la localidad de Ermua hace 25 años se ha quebrado hoy en el Ayuntamiento de Valencia donde los tres grupos dela oposición -PP, Cs y Vox- han abandonado el hemiciclo en el momento en el que se iba a leer una declaración, que pretendía ser institucional, en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y en condena de su asesinato, cuando se cumplen 25 años del mismo.

El alcalde Joan Ribó ha impuesto la lectura de un texto en sustitución tanto del que ha redactado la Fundación Miguel Ángel Blanco y que están suscribiendo ayuntamientos de toda España, como el texto propuesto por el Partido Popular. En dicho texto su suprimía cualquier alusión a Bildu, como heredero de HB, y se omitía también que todavía quedan tres cientos asesinatos de ETA por esclarecer.

El propio secretario del Ayuntamiento ha tenido que matizar antes de su lectura, que procedía a leer “un texto que me ha dado el alcalde” y ha explicado que era solo eso, que no era una declaración institucional ni ninguna otra fórmula propia de un pleno municipal, al tiempo que afirmaba que en un pleno extraordinario como el de hoy no se pueden incluir mociones que no estén en el orden del día.

Concretamente, estos son los párrafos del manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco que no ha querido leer el alcalde:

“En las calles se gritó: ‘Sin pistolas no sois nada’; ‘Vascos sí, ETA NO’; ‘ETA y HB, la misma cosa es’. En esas 48 horas fuimos libres y dignos, nos rebelamos cívicamente contra la tiranía de ETA y por primera vez, ETA y su entorno se sintieron acorralados”.

”Miguel Ángel Blanco es un símbolo de convivencia, un referente de todas las víctimas del terrorismo de su inocencia y dignidad”

”En estos 25 años hemos conseguido derrotar policialmente a ETA, pero la derrota política y social está todavía pendiente. Hoy luchamos contra el olvido del tiempo que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan quién fue Miguel Ángel Blanco. Hoy no se han depurado las responsabilidades penales y políticas, más de 300 casos de asesinato siguen sin resolverse. Hoy, especialmente en el País Vasco y Navarra, la legitimación del terrorismo se evidencia en actos, fiestas, carteles y pintadas. Hoy la ideología por la que ETA mató sigue vigente y con más poder político que nunca. Hoy los herederos políticos de HB siguen sin condenar el terrorismo. Miguel Ángel Blanco nos unió en la defensa de la vida, la libertad y la democracia constitucional, que nos convierte en ciudadanos frente al fanatismo de la identidad, el sectarismo, la intolerancia. Defender la Memoria es no tergiversar interesadamente lo que sucedió. Defender la Justicia es exigir que se cumplan las condenas y se resuelvan los casos pendientes. Defender la Dignidad de las víctimas es no permitir que sus asesinos y sus cómplices las humillen.”

El resto del texto que se ha leído se correspondía básicamente con el del manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, incluyendo a varios socialistas como Ernest Lluch entre las víctimas mortales de la barbarie terrorista.

Tanto desde el PP como desde Cs se ha advertido al alcalde que un manifiesto de una Fundación no se podía adaptar a sus gustos, sino que se aprobaba o no tal cual. Y que si no, se aprobaba otro texto. Y en este sentido, durante el trascurso del pleno, tanto el PP como el PSOE han hablado de dejar la declaración institucional para el próximo pleno, para consensuar un texto en el que todos los grupos estuvieran de acuerdo, ya que esta unanimidad es necesaria para proclamar desde una institución como el Ayuntamiento -o también en el Parlamento-, una declaración institucional.

Sin embargo, el alcalde Ribó, y su grupo Compromís, siempre reacios a estampar su firma junto a la de Vox, ha decidido hacer un “corta pega” con el Manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco y adaptarlo a sus querencias o sensibilidades.

El polémica con este asunto no se circunscribe solo al día de hoy sino que ya se han producido desencuentros. El alcalde Ribó ya expresó ayer sus reticencias con la pretendida declaración institucional que calificó de “inadecuada” en la junta de portavoces que se celebró ayer. Y ante la pregunta de si la veía inadecuada jurídicamente, contestó que no todo lo legal era adecuado.

De hecho, y según la reacción de los portavoces tanto de Compromís, Carlos Galiana, como del PSPV, Sandra Gómez, parece que ellos no tenían conocimiento del texto ya que, sorprendentemente, desde Alcaldía no se les había facilitado.

De hecho, la propia Sandra Gómez había hablado con la portavoz popular, María José Catalá, siempre según la versión del PP, sobre la posibilidad de aplazar esta moción al próximo pleno y buscar un texto de consenso, ya que el PP no veía lógico modificar un manifiesto de una fundación ajena al Ayuntamiento y a los partido en él representados. Sin embargo, Gómez ha argumentado tras la lectura de “texto del alcalde” que habían quedado en aprobar ese, y luego en un pleno posterior, buscar uno de consenso.

Lo bien cierto es que el texto que se ha leído solo ha sido seguido por los miembros del equipo de Gobierno, no así los de la oposición que han abandonado el pleno entre reproches e insultos desde unas bancadas y otras, rompiendo en consenso político que nació en las calles de Ermua hace ahora 25 años