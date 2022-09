Esta es la comunidad autónoma en la que más aumentaron los desahucios en 2022

Los desahucios se convirtieron durante la última crisis económica en la cara más visible del drama de las familias. Se hicieron protestas, algunos se lograron paralizar e incluso se hizo una ley para evitarlos, la Ley de Segunda Oportunidad. Durante el tiempo que duró el Estado de Alarma también se prohibieron. Sin embargo, la cifras de este año dejan bien claro que siguen produciéndose.

El portavoz de Vivienda del grupo popular, Alfredo Castelló, ha denunciado que la Generalitat valenciana, que tiene un Vicepresidente de Unidas Podemos al frente de la gestión de la política de vivienda, la Comunitat Valenciana se ha convertido en líder en desahucios en España, con un incremento en el primer trimestre de este año del 20% con respecto al mismo periodo del año anterior”.

El diputado popular ha asegurado “ahora ya no hay excusas, la gestión en materia de vivienda de la izquierda siempre tiene el mismo resultado, 0 viviendas sociales, 0 viviendas públicas de protección oficial, 0 viviendas públicas de alquiler y más desahucios. Durante el primer trimestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial, “se produjeron 1.863 desahucios lo que aboca al desamparo a miles de familias”.

Castelló ha asegurado que “el logro más grande de esta Vicepresidencia de Unidas Podemos es estar instalados en el Palacio de Pineda y la mayor ejecución presupuestaria que han tenido ha sido la de reformar y acondicionar su sede-palacio”.

“Mientras las familias valencianas no llegan a final de mes, tienes que hacer frente a gastos desmesurados por el aumento de la inflación, la luz, el gas y la cesta de la compra, la única preocupación de este Consell es mirarse a sí mismo y no invertir ni un euro en política de vivienda”.

El diputado popular ha afirmado que “parece un Consell de nuevos ricos dedicados a rehabilitar el Palacio de Pineda para sede de la Conselleria de Vivienda, han comprado el Palacio de Tremolar para ampliar la Conselleria y han rehabilitado el edificio de Correos, quitando dinero de vivienda y de educación”.

El diputado popular ha denunciado que “el Consell de Puig prometió que la Comunitat sería un territorio libre de desahucios en 2020, y sin embargo, lo que ha ocurrido es que lideramos el ranking autonómico en número de desahucios”.

Castelló ha lamentado que “Puig mienta y se burla de los valencianos en un tema tan sensible como es la pérdida de la vivienda. Tenemos un presidente y un vicepresidente ausentes y que entre sus prioridades no están las políticas de viviendas. Las familias desahuciadas no han sido reubicadas en el parque público tal y como había prometido. Todo pura utopía”.

El balance, ha insistido Castelló, es negativo, porque desde que Puig es presidente hay 2.000 viviendas menos en el parque público y se han alcanzado las 1.600 viviendas públicas okupadas. “Una vergüenza”.