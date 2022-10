Ximo Puig reclama un “reset territorial” para logar una España polifónica que no ahogue

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado este domingo la necesidad de “un reset territorial” para lograr una España “polifónica” que no “ahogue” el potencial de ninguna autonomía, y en especial el de la Comunitat Valenciana.

Durante su discurso institucional con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, el president ha insistido en reclamar una financiación justa, que se condone la deuda ligada a la infrafinanciación y que haya una cogobernanza eficiente.

Según ha señalado, en España es necesario “dar todos para ganar todos”, y ha reclamado “respeto” como remedio para “sanar fracturas” como que no se acuerde una financiación justa para todos los territorios, que no se pacte una fiscalidad que evite el ‘dumping’, o que no se concierte una acción conjunta por la sostenibilidad y la autonomía energética.

“Acuerdo, unión e interés general, ese es el itinerario y juntos estoy convencido de que lo vamos a recorrer”, ha aseverado Puig, quien ha garantizado que los valencianos están preparados para afrontar esta “década de oportunidades” y ha reivindicado las transformaciones conseguidas en estos cuarenta años de autogobierno.