Puig: “El 9 d’octubre caerán el mayor número posible de restricciones en la Comunidad Valenciana”

La Generalitat valenciana estudia qué medidas de relajación se adoptarán a partir del próximo 9 de octubre, festividad autonómica de la Comunitat Valenciana, y una fecha clave en el calendario de la desescalada, puesto que el presidente del Consell, Ximo Puig, siempre ha dicho que pretende que a partir de ese día arranque la nueva normalidad.

“Lo estaos analizando, el objetivo es que el 9 de octubre se supere una frontera de restricciones y se acelere la normalización, que caigan el mayor número posible de restricciones”. Puig ha recordado que el horizonte es de “aceleración de la normalización y llegar a la normalidad mejorada aprendiendo de los errores del pasado”.

Por lo que respecta al uso de la mascarilla, el presidente ha recordado que este debe de ser regulado por la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, no por cada una de las comunidades autónomas.

La convención del PP, “un viaje al pasado”

Preguntado por la convención nacional del PP celebrada este fin de semana en Valencia, que tuvo su cierre ayer domingo en la plaza de toros, Puig ha mostrado su “respeto absoluto a cualquier partido que venga a la Comunitat”. De hecho, ha recordado que el posicionamiento de la Comunitat para atender congresos “es muy importante”. En cuanto a las ideas, dice Puig, “no he escuchado demasiadas, hay un viaje al pasado muy inquietante. Me hubiera gustado que se posicionaran más en la línea de los partidos democristianos europeos, pero el viraje es hacia la extrema derecha y eso no es un buena noticia”.