Dos lobos causan pánico y estupor a conductores y ciclistas en Requena

Los habitantes de varias pedanías de Requena (Valencia) no dan crédito a lo que están viviendo estos días al circular por la carretera CV-429, que une la Portera con el municipio de Yátova. Según afirman varios testigos, y recoge el periódico Levante-EMV, varios ejemplares de lobos andan sueltos por la vía causando pánico y estupor a ciclistas, conductores y moteros.

Los dos supuestos lobos no se esconden. De hecho, aguardan en el arcén de la carretera a apenas 5 o 6 kilómetros de Yátova y desde allí atemorizan a todo aquel que pasa por la vía. “No ladran”, matizan quienes se han cruzado con ellos. Pero no les da miedo nada. Persiguen a coches, motos y bicicletas. “Nunca habíamos visto ese comportamiento en unos perros. Salen corriendo detrás de nosotros a gran velocidad con intención de atacar”, asegura el propietario de uno de los bares que se ha convertido en punto de encuentro en la ruta motera entre Yátova y Requena.

“La primera vez que los vi y dije que eran lobos creyeron que estaba loco”, reconoce. “Pero ahora ya los han visto mucha gente... Están en la carretera. Ahí tumbados... esperando a que pase alguien”. En lo que coinciden todos los moteros y vecinos es que parecen agresivos. “Hoy he pasado miedo de verdad -explica otro motero que hacía la ruta Buñol-La Portera- he tenido que dar dos volantazos muy fuertes para evitarlos y no paraban de seguirme”.

Los vecinos reclaman que se tomen medidas para averiguar si los animales son lobos o no. En cuanto a cómo han podido llegar a la zona, creen que no se trata de algo natural sino de animales abandonados o bien que se escapan de algún lugar.

Lo cierto es que si se confirma que se trata de lobos sería la primera vez que se avistan de nuevo estos animales en la comarca. Aunque fueron grandes depredadores y habitaron los montes del interior valenciano, la merma de las poblaciones y la caza de ejemplares a lo largo del siglo XX los borró del panorama. De hecho, se tiene constancia fotográfica del último ejemplar de lobo cazado en Requena-Utiel. Fue en 1958 en el municipio de Sinarcas.