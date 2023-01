Sobre víctimas, políticos y periodistas

Esta semana los medios de comunicación hemos informado sobre el caso de un bebé de tan solo seis meses ingresó en el hospital tras sufrir un desmayo. El resultado del análisis confirmó que había consumido cocaína.

A cualquiera que tenga un mínimo de sentido común le asaltarán varias preguntas. ¿En qué ambiente vive ese bebé para que eso ocurra?, ¿Quién estaba a su cuidado?, ¿Cuántas veces habrá estado en peligro?

Fue el diario Levante el que avanzó esta noticia y aportaba más datos: la madre del pequeño era la víctima de los abusos del ex marido de Mónica Oltra.

O lo que es lo mismo, la madre de este bebé, que ha vivido en un centro de menores y que denunció cuando estaba embarazada de su primer hijo- este es el segundo- no tenía ayuda alguna.

El dato permite al lector sacar muchas más conclusiones sobre el entorno en el que vive el bebé y sí, es cierto, que la ex vicepresidenta suma un titular más en el que aparece su nombre vinculada a un acto que cometió su ex marido, Luis Ramírez Icardi. Ella está imputada por la gestión del caso desde la Conselleria de Igualdad, del que ella era la titular.

Precisamente ha sido esto lo que ha enfadado en Compromís. Han criticado a los periodistas por incluir este dato en las informaciones. Corrijo, han asegurado que aquellos que habían escrito estas informaciones no merecían llamarse periodistas. No han faltado las referencias a la caverna mediática.

La cuñada del primo de los sobrinos de uno de aquellos de la matanza de Puerto Hurraco conoce a una que dice tener una vecina que votó a Compromís.

He tratado de entender esta crítica analizando también los comentarios de los que los han aplaudido para saber quién tiene razón. Es cierto, los periodistas cometemos fallos y a veces se nos olvida las consecuencias que pueden ocasionar nuestras informaciones.

Dicho esto, me hubiese gustado oír que el sistema ha fallado para este bebé, que es la víctima, y también para sus padres, que no pudieron elegir ni la familia en la que nacieron y hasta ahora no han podido formar una mucho mejor para sus hijos.