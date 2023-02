El Consell pide al Gobierno central que determine si los precios de los alimentos están hinchados

La portavoz del Consell, Aitana Mas, ha señalado esta mañana respecto a la escalada de precios de los alimentos básicos que el Gobierno central debería, “por responsabilidad, sentarse con las partes implicadas y con la patronal porque ellos sí que tienen mecanismos para saber si se están hinchando los precios”.

Mas, que ha dicho que “no le corresponde a este gobierno determinarlo” sí que ha admitido que “es una cuestión que tenemos muy presente las tres fuerzas políticas del Botànic” y ha explicado que “no tiene sentido que los gobiernos hagan esfuerzos para apoyar a las familias, o subiendo el salario mínimo interprofesional, para luego tener unos aumentos de precios que no se saben si están justificados o no”.

Preguntada también por el aumento del precio de las hipotecas, ha dicho que era un problema similar, y que de igual modo debería estudiarse topar los tipos de interés variables. “Porque si subimos el salario mínimo y las hipotecas suben cien euros al mes, no sirve de nada”. Y ha añadido que “en 2008 los rescatamos a cambio de que ahora sea cada vez más difícil acceder a las hipotecas”. Respecto a los beneficios de las entidades bancarias, presentados hoy en muchos casos, ha sido más cauta que la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra que ha dicho que estos beneficios eran “impúdicos” y ha señalado que a ella le parecían “desproporcionados”.

Trasvase Tajo-Segura

La vicepresidenta portavoz también ha explicado que la Abogacía de la Generalitat sigue preparando el recurso contra el decreto que recorta el trasvase Tajo-Segura, “pero que no podemos presentar recursos contra notas de prensa”, en alusión a que “a día de ayer” no se había publicado el decreto del Gobierno central que ejecuta este recorte

“No podemos presentar recursos contra notas de prensa. Esperaremos a que se publique el decreto. Con la Abogacía ya estamos preparando el recurso” ha explicado ya ha dicho que con algunas cosas están de acuerdo como la comisión de seguimiento o los presupuestos pero en otros no, “pero no podemos acabar de preparar el recurso si no se publica el decreto”.

Prostitución

Respecto al próximo debate en Les Corts sobre la prohibición de la prostitución, Mas ha señalado que la opinión al respecto no es unánime en el Consell, y que este tema “no está dentro del acuerdo del Botànic, ni ha estado en los seminarios, no hay opinión única” y ha considerado que “una ‘ley seca’ para la prostitución solo servirá para esconder un problema que tiene factores complejos y que ha de tratarse con una estrategia que no solo sea punitiva”. La también consellera de Igualdad ha considerado “que la norma no debe perjudicar a la parte más vulnerable” y ha señalado que “hay políticas que están funcionando: Labora ha incorporado en el mercado laboral a 89 mujeres víctimas de trata”.